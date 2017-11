La Intersindical-CSC fa una crida a la vaga general per al dimecres i insta els sindicats majoritaris a sumar-s'hi

La Intersindical-CSC fa una crida a la vaga general per al proper dimecres 8 de novembre i insta els sindicats majoritaris a sumar-s'hi. El sindicat minoritari havia preavisat l'aturada entre els dies 6 i 9, i finalment ha optat per mantenir la convocatòria del dimecres. L'organització argumenta que la vaga general és per exigir la derogació del decret del govern espanyol que facilita el trasllat de seus socials i en resposta a "l'empobriment" de la classe treballadora i "la precarietat instaurada en el món laboral" per les reformes laborals aprovades en els darrers anys. L'anunci de l'aturada arriba el dia després de l'empresonament dels vuit consellers destituïts, però des de la Intersindical insisteixen que "no hi ha cap tipus de relació de context polític". "Seria desitjable que els grans sindicats s'hi sumessin per denunciar la precarietat en què viuen àmplies capes de la societat catalana", apunten des del sindicat.