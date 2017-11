Un nou inversor entra a l'accionariat de Juvé & Camps per reforçar la companyia

El lideratge de l'empresa continuarà en mans de la família Juvé i Joan Jové, com a president. ACN

El grup Juvé & Camps ha reorganitzat la seva estructura accionarial amb l'entrada d'un nou soci inversor. Segons ha informat l'empresa a través d'un comunicat, alguns membres de la família s'han deslligat del projecte i han venut les seves participacions a aquest nou accionista, que arriba per reforçar la companyia. El lideratge de l'empresa continuarà en mans de la família Juvé i Joan Jové, com a president, i Meritxell Jové, com a consellera delgada, es mantindran al capdavant del consell d'administració amb els mateixos rols i participació accionarial d'una empresa que, asseguren, mantindrà el seu perfil d'empresa familiar. El canvi d'accionariat es va formalitzar el passat 27 d'octubre.

El projecte vinícola de Juvé & Camps es va engegar l'any 1921 a Sant Sadurní d'Anoia. Actualment la marca compta amb 271 hectàrees de vinya de cultiu ecològic.