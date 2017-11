L'aposta dels supermercats d'alimentació pels carburants dispara el número de benzineres a Vilafranca i el seu entorn

Vilafranca i el seu entorn més immediat han vist com en els últims dos anys ha augmentat de manera espectacular el número de benzineres que van camí de la vintena. L'aposta pel mercat dels carburants que han fet la major part de firmes de gran superfícies d'alimentació és la principal causa d'aquest fenòmen. En els últims mesos s'han posat en funcionament dues benzineres noves, una al polígon de Sant Pere Molanta que està en marxa des de fa pocs dies i l'altra a la Ronda de Mar de Vilafranca. Les dues estan directament relacionades amb firmes d'alimentació.

En el tram de la N-340 entre els termes municipals de Sant Cugat Sesgarrigues i Santa Margarida i Els Monjos (4 quilòmetres) s'hi comptabilitzen actualment 10 gasolineres, cinc de les quals estan directament vinculades amb supermercats de proximitat. La densitat d'aquesta mena d'equipaments es dispara a l'àrea compresa entre polígon industrial de Sant Pere Molanta i l'accés nord de Vilafranca on n'hi ha cinc en poc més de 2 quilòmetres de distància.

A les de nova obertura i les més properes a la N-340 cal sumar-hi les ubicades a l'interior del nucli urbà de Vilafranca, un total de sis. A les avingudes Tarragona i Barcelona n'hi ha tres més en poc més de 500 metres, una altra al polígon Domenys-I i dues més al carrer d'Igualada. Per completar el cens n'hi ha una altra a la carretera entre Vilafranca i Sant Martí Sarroca poc abans d'arribar al nucli urbà de Pacs del Penedès.

Tot plegat converteix Vilafranca en una de les ciutats amb major densitat de gasolineres de l'entorn més immediat. Cadascuna d'elles tracta de fidelitzar la clientela oferint preus a la baixa, targetes de tota mena o serveis adicionals com ara el rentat de vehicles. Joan Rovira, un conductor veí de Vilafranca, assenyala que “cada cop més vaig a les gasolineres dels supermercats sobretot perquè els preus són competitius i és còmode carregar el dipòsit quan vas a comprar. També és cert que, potser, la qualitat del carburant no és la mateixa com em diu el meu mecànic. De totes maneres a Vilafranca en tenim per triar i remenar”.