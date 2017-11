Es dispara un 70% el preu dels ous destinats a la indústria alimentària en els últims tres mesos

El preu dels ous en origen destinats a la indústria alimentària s'han disparat fins a un 70% en els últims tres mesos. Així ho ha assegurat la directora de la Federació Avícola Catalana (FAC), Anna Toda, que ha dit que aquest increment és degut a l'alerta que va haver-hi aquest estiu a Europa pels ous contaminats, de la qual l'estat espanyol en va quedar exclòs. Segons Toda, aquest fet va provocar que moltes granges europees haguessin de tancar temporalment "i això ha fet que falti ou en una quantitat molt important i, sobretot en els mesos just abans de Nadal, que és quan la indústria es proveeix més d'ou per elaborar els dolços". Amb tot, Toda ha dit que el consumidor final "gairebé no notarà l'increment" perquè "les grans superfícies no són partidàries de pujar el preu i els minoristes no voldran perdre clients". Per altra banda, les granges catalanes també han notat un augment de la demanda de l'exterior, tot i que Toda ha deixat clar que el mercat de proximitat "no quedarà desproveït". A Catalunya hi ha 279 granges ponedores amb 4 milions de gallines que produeixen anualment 94.722 milions de dotzenes d'ous, un 15% dels quals s'exporten.

En els darrers tres mesos el preu dels ous en origen pel mercat alimentari s'haurien incrementat un 70% "o fins i tot més", segons ha explicat la directora de la FAC, Anna Toda. Així doncs, el preu d'una dotzena d'ous de mida L al mercat majorista val ara mateix al voltant de 1,45 euros, mentre que aquest estiu costava 0,85 euros.

Tot i aquesta pujada de preus on origen, que afecta principalment la indústria alimentària, Toda ha dit que el consumidor final gairebé no notarà aquest increment. Segons la directora de la FAC, els ous es venen principalment a grans superfícies o als minoristes i "les grans superfícies no són partidàries de pujar els preus, i menys en productes bàsics, mentre que els minoristes potser pugen una mica el preu però no hi haurà grans increments perquè no poden perdre clients".

El motiu de l'increment dels preus i de la demanda és l'alerta sanitària que va haver-hi aquest estiu a Europa per l'ús d'un insecticida prohibit en diverses granges, sobretot d'Holanda i Bèlgica, fet que va provocar el tancament de molts centres de producció. Segons Toda, aquesta situació ha fet que "falti ou en molta quantitat, sobretot els mesos abans de Nadal que és quan la indústria alimentària té més demanda". Com que l'estat espanyol no estava inclòs en la llista de països amb ous contaminats "aquí hi ha hagut una demanda molt important i això es nota tant en el mercat de l'exportació, com en el consum d'ous frescos i també en la indústria", ha explicat Toda.

La directora de la FAC ha dit que es tracta d'una situació "conjuntural" i, per tant, "quan les granges europees tancades puguin reobrir i la indústria ja no requereixi tants ous amb motiu de les festes de Nadal, la demanda i els preus s'estabilitzaran".