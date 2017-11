La UGT i CCOO convoquen dues concentracions aquest dimecres al migdia i a la tarda a tots els pobles i ciutats

La UGT i CCOO no s'han adherit a la vaga d'aquest dimecres però han convocat dues concentracions a les dotze del migdia i a les sis de la tarda a tots els pobles i ciutats de Catalunya, segons han indicat conjuntament en un comunicat. Les concentracions responen a una "mobilització pels drets i llibertats" per demanar la llibertat del vicepresident i els set consellers del Govern, destituït per l'executiu espanyol, i els presidents de l'ANC i Òmnium i reclamar al Senat que retiri l'aplicació de l'article 155. Els sindicats consideren que la ciutadania de Catalunya s’enfronta a "polítiques autoritàries molt greus" per part del govern del PP, "que són responsables d’un conflicte polític, institucional i, ara, impròpiament jurídic".