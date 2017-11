8-N: Vaga general convocada per la Intersindical-CSC amb el suport de l'ANC, Òmnium, ERC, la CUP i Demòcrates

La convocatòria de vaga general de la Intersindical-CSC segueix en peu després que el TSJC hagi rebutjat suspendre-la com a mesura cautelar. Coincidint amb la convocatòria, l'ANC i Òmnium Cultural han fet una crida a fer una "aturada de país". L'aturada també té el suport d'ERC, la CUP i Demòcrates i hi ha ajuntaments que han decidit adherir-s'hi. La Taula per la Democràcia -que aplega una quarantena d'entitats entre les quals hi ha ANC, Òmnium, UGT, CCOO i la CECOT- no l'ha subscrita, si bé anima els ciutadans a participar a les concentracions que hi ha aquest dimecres a les 11h i a les 18h per protestar per l'empresonament dels líders de l'ANC i d'Òmnium i dels vuit consellers. La Intersindical-CSC argumenta que ha convocat la vaga per protestar contra l'increment de la precarietat laboral.

Aquest dimecres 8 de novembre hi ha convocada una aturada a tot Catalunya que no té el suport dels sindicats majoritaris UGT, CCOO, ni tampoc de la USOC, el tercer amb més representativitat. USTEC-STEs, majoritari entre els docents, sí que s'ha sumat a la convocatòria. El minoritari Intersindical Alternativa també hi dona suport i la CGT no s'hi ha adherit però dona llibertat als afiliats per seguir-la. Per la seva part, Unió de Pagesos ha anunciat un tancament patronal de les seves oficines i la suspensió de totes les activitats que tenia programades. El sindicat Metges de Catalunya ha anunciat que no s'adheria a la convocatòria.

Mentrestant, Foment del Treball no només s'ha mostrat contrari a la vaga sinó que l'ha portada als tribunals, presentant una demanda al TSJC per demanar la seva suspensió com a mesura cautelar. Una petició que finalment no ha estat acceptada per l'alt tribunal.

PIMEC ha considerat que la vaga general "no és el mecanisme adequat per canalitzar el malestar social davant l'actual situació política". CECOT ha manifestat que entén la "gravetat" de la situació política actual a Catalunya, però ha decidit no adherir-se a l'aturada per no portar el "conflicte" a les empreses.

Pel que fa als partits polítics, ERC fa una crida a "aturar el país" i la CUP i Demòcrates també hi dona suport. El PDeCAT ha donat llibertat a treballadors i dirigents per decidir si s'hi sumen. Cs, PSC i PPC rebutgen secundar-la. Catalunya en Comú no dona suport a la convocatòria de vaga perquè no la considera "inclusiva" però ha anunciat que se suma a les concentracions convocades per aquest dimecres a les 12h i a les 18h arreu de Catalunya en favor dels drets i les llibertats.

També hi ha Ajuntaments que s'han sumat a la convocatòria d'aturada, com és el cas de Vic, Balaguer, Igualada, Moià i Berga. També altres institucions com el Consell Comarcal del Ripollès, que ha suspès l'atenció al públic de cara al dimecres.

Quant als equipaments culturals, el CCCB, el Maldà, la Fundació Tàpies han comunicat que s'adhereixen a la vaga i restaran tancats al públic. El Festival Temporada Alta de Girona també s'ha sumat a l'"aturada de país" i ha anul·lat les rodes de premsa i espectacles que tenia programats per aquest dimecres.



Serveis mínims decretats per la Generalitat

El decret de serveis mínims de la Generalitat de Catalunya per a la vaga d'aquest dimecres preveu un 33% del servei a Rodalies Renfe, tot i que la companyia ha informat a través de Twitter que preveu "servei habitual", si bé es podrien produir "afectacions. Per al metro, autobusos urbans, tram i FGC, un 50% en hores punta (6.30h a 9.30h i de les 17.00h a les 20.00h) i un 25% en hores vall. L'aerobús haurà de tenir un 50% de les freqüències habituals. Es garanteixen les urgències mèdiques. A les escoles hi haurà un mínim d'un docent per a cada 6 aules a Infantil i Primària i un per a cada 4 classes per als centres d'educació especial. En llars d'infants, cal un terç de la plantilla, la mateixa ràtio que per a horari de menjador i activitats complementàries.

Pel que fa a la ràdio i televisió públiques, els serveis mínims són del 50% en els continguts habituals en els seus canals, emissores i portals. En els serveis funeraris, la recollida dels difunts fins a les sales de refrigeració haurà de ser com a mínim del 85%.

Quant a l'assistència sanitària en centres públics i privats, cal garantir el normal funcionament del servei d'urgències, així com els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital i en les ocasions que consideri el facultatiu. Els centres d'assistència extrahospitalària també han de garantir les urgències, un servei que es prestarà com a mínim amb el 25% de la plantilla. El servei de neteja en centres hospitalaris ha de mantenir l'activitat normal en les àrees d'alt risc.

El decret del Departament de Treball també afecta els jutjats, que han d'aportar els 100% dels efectius a cada guàrdia, a més d'un mínim en diversos àmbits.