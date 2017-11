La Fira de Novembre s'amplia amb nous espais d'exposició i posa en valor la indústria de Vilanova (VÍDEO)

La Fira de Novembre torna aquest cap de setmana a Vilanova i la Geltrú i s'amplia amb nous espais d'exposició i una nova iniciativa per posar en valor la indústria de Vilanova. La Factoria és un nou espai de la Fira de Novembre que podreu trobar a la rambla Principal a l'alçada del Teatre Principal. Es tracta d'una gran carpa que vol esdevenir un espai dedicat a la trobada i a la divulgació del món empresarial, i que anirà acompanyada d'una extensa programació. Aquesta experiència enriqueix la Fira i se suma a propostes com l'Espai Enogastronòmic o el Saló del Carnaval que any rere any van agafant un pes específic més que notable

El principal objectiu de La Factoria és el d'oferir al visitant una àmplia mostra del món de l'empresa al territori, acompanyat d'un extens calendari de xerrades, activitats, conferències i sessions al llarg dels tres dies de la Fira. La proposta té una intenció clarament divulgativa, al mateix temps que reivindicativa de la indústria del territori més proper.

L'Espai Enogastronòmic a la Geltrú

L'Espai Enogastronòmic de la Fira de Novembre vol ser un indret únic i singular, vinculat al món del vi i de la gastronomia, al barri de La Geltrú, exactament a la plaça de l'Assumpció i al carrer de Mossèn Narcís Font. L'espai compta amb activitats paral·leles com tastos, maridatges, tallers o col·laboracions amb productors, mercats o la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú. Aquestes activitats es duran a terme al pati del Castell de la Geltrú. L'acció està coorganitzada per Temps de Vi, Menja't Vilanova, i el Gremi d'Hostaleria del Garraf, amb la col·laboració de NODE Garraf i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

A l'Espai Enogastronòmic podreu trobar 10 estands, distribuïts entre cellers i gastronomia. Aquests són Casa Berger, Càtering Simpàtic, Alsina & Sardà, CastellRoig, AT Roca, Celler Cercavins, Can Descregut, Maset del Lleó, Productes Piqué, i DO Catalunya.

També hi haurà actuacions musicals els tres dies de la Fira, sempre a partir de les 20 h. Divendres actuaran "Los Juanetes del Apocadixie", dissabte el "Pinto's Trio"; i diumenge els "Cool Cats Combo".

Els horaris de l'Espai Enogastronòmic són el divendres de 18 a 22 h, i el dissabte i diumenge de 12 a 15 h i de 18 a 22 h.

La participació dels visitants es farà a través de tiquets que es podran aconseguir al mateix espai, a la carpa de l'organització.

Les activitats i tallers al Castell de la Geltrú són gratuïtes al matí, mentre que a la tarda tenen un cost de 3 euros. La recaptació d'aquests diners anirà directament al Banc d'aliments de Vilanova i la Geltrú.

L'Espai Handmade torna la plaça de la Mediterrània

La plaça de la Mediterrània torna al recorregut habitual de la Fira de Novembre. La proposta és acollir a un bon nombre d'expositors dedicats al Handmade – labors i articles fets a mà - i una agenda d'activitats força interessant.

Destaca el fet que dissabte 11 la plaça també acollirà la Fira del Col·leccionisme i diumenge 12 matí la Trobada de Puntaires.

Per la millora de l'espai, i per tal de donar-li una major visibilitat, els Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú, amb el seu grup "La Bufanda de la Iaia", han col·laborat en el guarniment de l'Espai Handmade amb les seves labors teixides. També l'Associació MAKERS VNG Garraf han decorat l'entrada a la plaça de la Mediterrània pel carrer de Ferrer i Vidal

El III Saló del Carnaval es desplaça a la rambla de la Pau

El Saló del Carnaval es desplaça enguany a la rambla de la Pau, cantonada carrer de l'Any dels Negats. A més dels diferents expositors, destacarà la presència de la Festa de l'Ós dels municipis d'Arles de Tec, Prats de Molló i Sant Llorenç de Cerdans. La Festa de lÓs del Vallespir, als Pirineus nordcatalans, és una creença associada al 2 de febrer en que els ossos es comencen a despertar de la seva hibernació. Aquest fet ha generat en moltes poblacions catalanes una manifestació anomenada Festa de l'Ós, Ball de l'Ós, Cacera de l'Ós, o Ball de l'Ossa, on un grup de personatges simulen empaitar, capturar i finalment "afaitar" un ós que acaba entrant al poble i fa tot tipus de malifetes. Aquesta festa és ben viva a municipis dels Pirineus, Andorra i la Catalunya Nord.

Al Saló del Carnaval també es podrà veure un interessant treball de dos historiadors vilanovins, Albert Tubau i Xavi López, que han creat un línia temporal on s'explica i es posa en context la història del Carnaval de Vilanova. Es tracta d'una línia de temps des de 1760 fins 2017 amb el carnaval local com a epicentre.

També al voltant de l'estand del Saló del Carnaval, el divendres es podrà veure, a partir de les vuit del vespre, una interessant desfilada de mantons que ha organitzat Leonor Viçon.

El Foment Vilanoví, i al llarg de diumenge, acollirà les Jornades sobre el Carnaval. De les Jornades destaca la presència d'Amadeu Carbó, reconegut educador i folklorista, que parlarà sobre la vigència del Carnaval del segle XIX; i la de Jaume Ayats, director del Museu de la Música de Barcelona, que parlarà sobre La Música al Carnaval.

Viu Comerç omple la plaça de la Vila

La plaça de la Vila torna a ser el territori de Viu Comerç. Al llarg dels tres dies de la Fira s'hi podrà trobar una àmplia representació de comerç i serveis des de les 10.30 fins a les 21.30 h.

Com a expositors podrem trobar a Alain Afflelou Audiòleg, Alfil.be, Antonio Valero, Apren +, Aqua, Coco Novias, Curves, Dym, Estanc 14, Familia Quiropràctic, Feeling, Inforkraft, Mugendo, Obviowedo, Optimal Quiropràctic, Peccati di gola, Sepes, i Walkiria.

Una de la grans novetats a l'espai de Viu Comerç és que estrenen web. A www.viucomerç.cat es podrà tota la informació dels associats, els avantatges de pertànyer a l'associació i totes les activitats que proposem durant tot l'any per dinamitzar el comerç.

Si els visitants al web fan una subscripció a la newsletter de Viu Comerç durant la Fira de Novembre, s'entrarà en un concurs d'una targeta regal de 50€ a bescanviar a qualsevol botiga de Viu Comerç. Viu comerç també es pot seguir a twitter, instagram i facebook.

A més, com ja es habitual, Viu Comerç ha preparat un calendari de desfilades i activitats a la plaça de la Vila que, com sempre, captaran l'atenció dels visitants.

Totes aquestes propostes aniran acompanyades de desfilades i activitats a la plaça de la Vila amb una gran atenció als més petits el diumenge.