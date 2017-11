Èxit de públic a la Fira de Novembre, que es planteja reubicar la Fira Handmade de cara a l'any vinent

GALERIA D'IMATGES

A falta de disposar de les dades oficials sobre els assistents de la Fira de Novembre d'enguany, celebrada aquest cap de setmana, el govern municipal confia en haver mantingut els 250.000 visitants de l'any passat. "Hi ha hagut una gran afluència de gent", va assegurar l'alcaldessa, Neus Lloveras, que dubta que la manifestació convocada per Òmnium i l'ANC dissabte a la tarda a Barcelona hagi perjudicat el nivell d'assistència a la Fira. Tant Lloveras com el regidor de Promoció Econòmica, Juan Luis Ruiz, parlen del certamen com a un "èxit", malgrat reconéixer que una de les novetats d'aquesta edició, l'Espai Handmade de la plaça de la Mediterrània, no ha obtingut els resultats desitjats i haurà de replantejar-se de cara a l'any vinent.

Una fira que "s'adapta als nous temps"

"Tant les enquestes de satisfacció dels expositors com les xifres de la gent que ha vingut són molt positives. És una fira viva que s'intenta adaptar als nous temps", va dir Lloveras aquest diumenge a la tarda. L'alcaldessa va destacar que dels 67 expositors nous d'enguany, 16 són de Vilanova. D'altra banda, Juan Luis Ruiz va anunciar que en pocs dies el govern presentarà un estudi sobre l'impacte econòmic de la Fira de Novembre, Temps de Vi i Expo Nadó a la ciutat. "Crec que quedarem bastant sorpresos de l'impacte econòmic que tenen a la ciutat", va assegurar el regidor. Per a Ruiz, el certamen és "una fira de referència". "Està consolidada, es manté en el temps, i si aposten els expositors és perquè el model és l'adequat", va apuntar el responsable de Promoció Econòmica. Ruiz també va referir-se a la falta d'assistents de l'Espai Handmade de la plaça Mediterrània, que comptava amb una desena d'expositors de productes fets a mà, una proposta que no va quallar. "Haurem d'estudiar si és una bona ubicació o no. Divendres la plaça Mediterrània va ser un espai molt fluix, dissabte i diumenge no tant. Aquestes coses de vegades passen, però tenim temps per estudiar-ho", va afirmar Ruiz, que és partidari de mantenir la proposta de parades amb aquest tipus de productes però en un altre indret de la ciutat.

Bona acollida de la Factoria de la Fira

Una altra de les novetats d'enguany, la Factoria de la Fira, ha rebut una bona acollida per part del públic segons el secretari general de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Isidre Also. Catorze empreses de la comarca han participat a la mostra, situada en una carpa a la rambla Principal, des d'on s'ha apostat per divulgar la importància del sector industrial al territori. "S'ha aconseguit que la indústria hi sigui present. Les empreses han entès quina era la idea", va destacar Also, que preveu ampliar la participació en la Factoria durant l'edició de l'any vinent. El secretari general de la federació també va destacar "l'èxit" de les activitats organitzades durant la fira, com un taller de robòtica, diferents xerrades i una jornada sobre finançament. "És un espai que convida molt a ser dinàmic, i a fer-lo créixer", va dir Isidre Also.

El Saló del Carnaval, que enguany ha celebrat la seva tercera edició reubicat a la rambla de la Pau, a l'alçada del parc de Baix a Mar, també ha tingut un paper destacat a la fira, segons un dels seus organitzadors, Bienve Moya. "Aquest any hem estat ben situats", va dir Moya, que va reivindicar el paper del carnaval com a activitat social i dinamització del comerç a Vilanova.