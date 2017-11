El cuiner igualadí David Andrés es proclama millor xef jove de la península ibèrica per tercer any consecutiu

El xef del restaurant Somiatruites d'Igualada i cap de cuina del restaurant àbac de Barcelona, David Andrés, s'ha proclamat per tercer any consecutiu millor xef jove de l'estat espanyol i Portugal, després de competir amb els deu finalistes de la península ibèrica al certamen San Pellegrino Young Chef. La victòria li permetrà lluitar pel títol mundial, que enguany es disputarà a Milà (Itàlia) l'estiu del 2018, i pel qual haurà de competir amb una vintena de cuiners d'arreu del món. El cuiner ha guanyat amb el plat 'Buscant l'ús integral de la tonyina', una proposta gastronòmica que gira al voltant de parts de la tonyina del mediterrani poc explotades en la gastronomia tradicional. Amb el plat, el xef volia reivindicar l'aprofitament de la tonyina, un peix del qual només s'aprofiten algunes parts. Serà el tercer any que Andrés arriba al concurs per convertir-se en millor xef del món, l'any passat va quedar entre els tres millors.