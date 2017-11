Una agència vilanovina de viatges es desborda per la seva oferta d’anar a Brussel·les amb autobús

L’agència de viatges Som Viatges Vilanova va tenir la iniciativa d’oferir un paquet d’autobús i nits d’hotel per poder assistir a la manifestació de Brussel·les convocada per Òmnium Cultural i l’ANC pel dia 7 de desembre. La jornada de concentració s’ha fixat en mig del pont entre el Dia de la Constitució i el de la Immaculada Concepció, els dies 6 i 8 respectivament, fet pel qual molta gent ha valorat la possibilitat de desplaçar-se a Brussel·les.

Però la demanda està en vies de desbordar l’oferta. De fet, a hores d’ara ja no queden places hoteleres a Brussel·les i s’estan reservant llits a Anvers. De moment ja hi ha 162 persones que es desplaçaran a la capital de Bèlgica amb aquest paquet organitzat per Som Viatges. La sortida del viatge serà el dia 5 de desembre, fent les 15 hores de trajecte per carretera, passar les nits del dia 6 i 7, per tornar el dia 8. A part d’assistir a la manifestació de Brussel·les el paquet també comprèn la visita a la ciutat de Bruixes, tot per 295 euros.

El cert és que l’agència no es pensava que es podria desbordar aquesta oferta. “Ara se’ns demana des de l’ANC del Vendrell i Valls, si podem gestionar més places”, explica Sònia Masdeu, que creu que el comboi d’autocars podria ser de cinc vehicles. “Anvers ja comença a estar esgotat i ara estem mirant de trobar places a Lieja”, diu la responsable de l’agència.

Aquest paquet està tenint una molt bona acceptació pel seu preu. En aquests moments el bitllet d’avió fins a Brussel·les, ja costa uns 600 euros, i el trajecte de tren d’altra velocitat Barcelona-París-Brussel·les 500 euros. Cal tenir en compte que fora de temporada alta un bitllet d’avió fins a la capital belga es pot trobar per 60 euros. La despesa d’un cotxe particular seria de 320 euros, comptant els peatges i el carburant, aquí caldria afegir el cost de l’hotel.