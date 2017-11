La majoria dels accionistes de Freixenet, a favor de vendre la seva part a Henkell

La majoria dels accionistes de Freixenet s'han mostrat a favor de vendre la seva part de l'empresa al grup alemany Henkell. Segons ha avançat aquest divendres La Vanguardia i han confirmat fonts de la companyia a l'ACN, la branca des Hevia Ferrer i tres dels quatre germans Bonet Ferrer han acceptat vendre la seva participació, que suma més del 50% de les accions de la firma cavista. El quart germà dels Bonet és Josep Lluís Bonet, president de Freixenet, que en reiterades ocasions ja havia senyalat que no volia vendre les seves accions. Tampoc n'és partidària la branca dels Ferrer Noguer, encapçalada pel president d'honor de l'empresa, Josep Ferrer. Amb tot, Freixenet no ha xifrat encara l'import de la venda de les accions ni ha definit un calendari per tancar l'operació amb Henkell.

Més d'un any i mig després que transcendís públicament que l'alemanya Henkell estava interessada en entrar a l'accionariat de Freixenet, fonts de la companyia han confirmat que s'han definit les posicions dins la família entre els partidaris i detractors de vendre les seves accions. Finalment, s'han decantat per vendre la seva part tres dels germans Bonet Ferrer (Pere, Eudald i Pilar) i també els germans Hevia Ferrer, entre els quals hi ha el vicepresident de Freixenet, Enrique Hevia.

En aquests moments, s'està fent una auditoria per quantificar el valor de Freixenet, de manera que l'empresa líder del sector del cava subratlla que no existeix una xifra sobre l'import amb què els accionistes volen vendre la seva part. Tampoc hi ha una data fixada per enfilar el final de la negociació amb Henkell, que a l'abril de l'any vinent farà dos anys que va començar.

Amb tot, el president de Freixenet, Josep Lluís Bonet, afirmava aquest dimecres en una conferència a Barcelona que el futur de la companyia està condicionat al resultat de les eleccions del proper 21-D. És en aquest context que les negociacions amb Henkell es podrien posposar fins després de les eleccions a Catalunya.

Respecte les eleccions, Bonet va senyalar que, si sorgeix un nou govern "inconvenient" als interessos de Freixenet, ell mateix proposarà al consell d'administració que l'empresa traslladi la seu fora de Catalunya. La companyia ja va debatre aquesta qüestió a finals d'octubre, però va acordar mantenir-se a Sant Sadurní d'Anoia perquè l'aplicació de l'article 155 de la Constitució havia "retornat l'ordre constitucional i estatuari democràtic", segons va afirmar el mateix Josep Lluís Bonet després d'aquella reunió.