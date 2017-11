La Confraria del Cava recapta 41.529 euros amb la 6a Nit Solidària

La 6a edició de la Nit Solidària del Cava ha recaptat un total de 41.529 euros i ha comptat amb la participació d'unes 300 persones a la sala oval del MNAC. Organitzada per la Confraria del Cava de Sant Sadurní, la iniciativa serveix per finançar beques menjador de Càritas a les 10 diòcesis d'arreu de Catalunya. Amb aquesta aportació, Càritas en té per cobrir les necessitats de 7 mesos. Sumant les sis Nits Solidàries que la Confraria que ha organitzat fins ara, l'entitat ha aconseguit recaptar més de 200.000 euros. Aquest any també s’ha aprofitat la Nit Solidària per lliurar a la Fundació de la Marató de TV3 el xec amb la recaptació de la darrera Cursa Solidària País del Cava, que es va celebrar el 29 d’octubre i va recollir 15.704 euros. Diferents personalitats s'han volgut sumar enguany a la iniciativa solidària, entre les quals destaca la presència de Jordi Cruz, que aquest any ha estat nomenat ambaixador del Cava, i la d’Ona Carbonell, que va ser Reina del Cava el 2014.

La il·lustradora Pilarín Bayés, una habitual en aquesta cita solidària, i l’escriptora Asha Miró, tampoc es van voler perdre l’acte. La 6a Nit Solidària del Cava també ha comptat amb l'actuació musical del cor Vakombà, un dels participants en l’edició del 2014 del programa de TV3 ‘Oh, happy day’. La presentadora Elisabet Carnicé ha conduit la Nit Solidària. Una altra de les novetats de l’edició d’enguany ha estat el sorteig d’una obra del pintor Jordi Rollán, autor del cartell de la 36a Setmana del Cava i del cartell de la Nit Solidària, i de dos il·lustracions de Pilarín Bayés. Amb la venda d’aquests tiquets es va aconseguir recollir 3.030 euros. Els xecs amb la recaptació els ha recollit el nou president de Càritas, Francesc Roig, que ha destacat la importància d’aportacions com la de la Confraria del Cava, ja que segons ha explicat "la crisi ha cronificat la pobresa". "Actuacions com aquesta demostren la solidaritat del país", ha remarcat Roig.