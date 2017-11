Els usuaris de bancs europeus podran fer transferències immediates a partir del 21 de novembre

Els usuaris bancaris que estiguin sota el paraigües de la Zona Única de Pagament en Euros, coneguda com SEPA en terminologia anglesa, a partir del dimarts 21 de novembre podran fer transferències entre bancs que tindran un efecte immediat, d'acord amb la posada en marxa d'una prova pilot del sistema de pagaments paneuropeu instantanis (TIPS). Fins ara, quan un usuari fa una transferència a un client d'un altre banc del mateix país el pagament triga un mínim de dos dies en fer-se efectiu i encara es pot allargar més temps si entremig hi ha dies festius. A partir del dimarts, els clients que tinguin compte en algun dels bancs que participen en aquesta prova pilot, la major part de les grans entitats, podran fer efectiva una transferència fins a 15.000 euros amb efectes immediats, amb un màxim de deu segons després d'haver confirmat l'operació. De moment, participen en la prova 50 bancs de 8 països.

Les transferències entre clients de bancs que es feien fins ara i que suposaven traspassar alguna frontera entre països, el termini per fer-se efectiu el pagament es podien allargar en condicions normals fins a quatre dies, això, sense tenir en compte que no hi haguessin dies festius o caps de setmana entremig, quan el servei bancari es veu interromput.

Ara, amb aquesta iniciativa que s'ha posat en marxa, les entitats han assumit ''voluntàriament'' compromisos per realitzar aquesta prova pilot d'aquest nou sistema de pagaments ''immediats'' en les plataformes sectorials com 'Iberpay' o 'SEPA', que són les que gestionen els servei de transferències entre entitats bancàries a l'Estat espanyol i a Europa.

Carlos Trevijano, soci responsable de l'àrea d'Estratègia i Operacions del sector financer de KPMG Espanya, afirma que aquesta iniciativa s'ha impulsat des del regulador europeu per aprofitar la capacitat de les plataformes tecnològiques que tenen instal·lades les entitats financeres per poder beneficiar els interessos dels usuaris.

Trevijano ha assegurat que la mesura ''no ha estat una necessitat'' o una demanda dels usuaris bancaris que realitzen habitualment transferències i que en general estaven acostumats a què una transferència entre entitats d'un mateix país es feia efectiva en un parell de dies.

De moment, diu Trevijano, no hi ha cap instrucció per part dels reguladors europeus d'aplicar algun tipus de tarifa o comissió per aquest tipus de transferència. Aquest soci de KPMG es mostra convençut que en un primer moment ''no s'esperen grans diferències de costos'' a partir de l'entrada en vigor d'aquesta nova plataforma de pagament.

Els grans bancs espanyols participaran en major o menor intensitat en la iniciativa a partir del 21 de novembre. CaixaBank ja ho va començar a fer aquest divendres, amb una prova amb un compte del banc austríac Erste Bank. Després de l'èxit de l'operació, l'entitat presidida per Jordi Gual ha confirmat que ho posarà en marxa per a tots els seus clients el dimarts 21 de novembre.

En el cas de Banc Sabadell, el dimarts 21 de novembre posarà en marxa la iniciativa per a les operacions de recepció de transferències dels seus clients i ''en breu'' s'afegirà també la possibilitat de fer immediata l'emissió de transferències dels seus usuaris a altres entitats tant en territori espanyol com de la Unió Europea.

BBVA (i també l'antiga Caixa Catalunya) també ho posaran en marxa per a tots els seus clients, tant en emissió o recepció de transferències, a partir del dimarts 21 de novembre.

A més de la immediatesa del pagament entre entitats, l'altra avantatge que tindrà l'usuari bancari és que podrà ordenar i fer efectiu el pagament en qualsevol moment dels 365 dies de l'any.

A partir del dimarts pròxim 50 entitats financeres de 8 països europeus s'han adherit a la iniciativa del pagament immediat. De moment no hi ha cap norma que ''obligui a una data determinada'' per fer-ho, assegura Trevijano.

Aquest consultor de KPMG afirma que ''en funció de com vagin les proves s'aniran incorporant més entitats i pot ser que finalment s'acabi regulant una data màxima en la que sigui obligat per a totes les entitats''.

Moltes de les entitats que s'han adherit a la prova pilot ja disposen d'experiència de pagament immediat via transferència per mòbil amb la plataforma Bizum que permet fer aquests pagaments però amb quantitats menors a 500 euros.