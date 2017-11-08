HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estals d' hoquei patins pel proper cap de setmana (11-12 novembre)

Llorens Mateo VNG 08-11-2017 10:42 Lectures 108

OK LLIGA MASCULINA  - JORNADA  7

F.C. BARCELONA   -- H.C. LICEO    

NOIA FREIXENET    --  GC  SOFTWARE   LLEIDA    

C.E. VENDRELL   --      H..C. LLORET  VILA ESPORTIVA

C.P. PALAFRUGELL   --    H.C. IGUALADA   

CITYLIFT GIRONA H.C    --    C.P. VOLTREGA

RECAM LASER CALDES     -- REUS C.E. DEPORTIU    

ASTURHOCKEY C.P    --     C.P. VIC    

C.D. E.   ARENYS DE MUNT    --   PAS ALCOI      

PRIMERA NACIONAL ESTATAL  - JORNADA 5

 R.C. JOLASETA  --  P.H.C. SANT CUGAT

C.P. TARADELL   --    C.P. VILAFRANCA

C.P REICOMSA  ALCOBENDAS -- C.P. TORDERA  

SHUM FRIT RAVICH  --  C.P. MANLLEU.  

RD  SEGUROSC.P. VILANOVA   --   C.H.P. SANT FELIU    

MIS IBERICA  C.H. MATARO    --  H.C LLEIDA NET ALPICAT

CALAFELL TOT L’ ANY   --   C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 

OK LLIGA FEMENINA   - JORNADA 5

REUS DEPORTIU   --  C.P. MANLLEU  

C.P. ALCORCON    4  -- C.H.P. BIGUES i RIELLS  5

HOSTELCURT GIJON H.C   --CITYLIFT  GIRONAH.C  

 C.P. VILASANA  --  C.P. VOLTREGA   

GENERALI  H.C. PALAUPLEGAMANS    3 -- H.C. LICEO   1 

CERDANYOLA H.C.   --  SFERIC  TERRASSA   .   

C.P.  LAS ROZAS  --   RD IMPAGOS C.P. VILANOVA    

  

 

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Competicions 2016-17

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