Partits de les competicions estals d' hoquei patins pel proper cap de setmana (11-12 novembre)
OK LLIGA MASCULINA - JORNADA 7
F.C. BARCELONA -- H.C. LICEO
NOIA FREIXENET -- GC SOFTWARE LLEIDA
C.E. VENDRELL -- H..C. LLORET VILA ESPORTIVA
C.P. PALAFRUGELL -- H.C. IGUALADA
CITYLIFT GIRONA H.C -- C.P. VOLTREGA
RECAM LASER CALDES -- REUS C.E. DEPORTIU
ASTURHOCKEY C.P -- C.P. VIC
C.D. E. ARENYS DE MUNT -- PAS ALCOI
PRIMERA NACIONAL ESTATAL - JORNADA 5
R.C. JOLASETA -- P.H.C. SANT CUGAT
C.P. TARADELL -- C.P. VILAFRANCA
C.P REICOMSA ALCOBENDAS -- C.P. TORDERA
SHUM FRIT RAVICH -- C.P. MANLLEU.
RD SEGUROSC.P. VILANOVA -- C.H.P. SANT FELIU
MIS IBERICA C.H. MATARO -- H.C LLEIDA NET ALPICAT
CALAFELL TOT L’ ANY -- C.P. RIVAS LAS LAGUNAS
OK LLIGA FEMENINA - JORNADA 5
REUS DEPORTIU -- C.P. MANLLEU
C.P. ALCORCON 4 -- C.H.P. BIGUES i RIELLS 5
HOSTELCURT GIJON H.C --CITYLIFT GIRONAH.C
C.P. VILASANA -- C.P. VOLTREGA
GENERALI H.C. PALAUPLEGAMANS 3 -- H.C. LICEO 1
CERDANYOLA H.C. -- SFERIC TERRASSA .
C.P. LAS ROZAS -- RD IMPAGOS C.P. VILANOVA