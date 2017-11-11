Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 11 i 12 de novembre
OK LLIGA MASCULINA - JORNADA 7
F.C. BARCELONA 3 -- H.C. LICEO 1
NOIA FREIXENET 3 -- GC SOFT1WARE LLEIDA 3
C.E. VENDRELL 3 -- H..C. LLORET VILA ESPORTIVA 2
C.P. PALAFRUGELL 1 -- H.C. IGUALADA 4
CITYLIFT GIRONA H.C 2 -- C.P. VOLTREGA 2
RECAM LASER CALDES 2 -- REUS C.E. DEPORTIU 4
ASTURHOCKEY C.P 3 -- C.P. VIC 4
C.D. E. ARENYS DE MUNT -- PAS ALCOI
PRIMERA NACIONAL ESTATAL - JORNADA 5
R.C. JOLASETA 3 -- P.H.C. SANT CUGAT 6
C.P. TARADELL 7 -- C.P. VILAFRANCA 2
C.P REICOMSA ALCOBENDAS 1 -- C.P. TORDERA 0
SHUM FRIT RAVICH 4 -- C.P. MANLLEU. 5
RD SEGUROSC.P. VILANOVA 4 -- C.H.P. SANT FELIU 4
MIS IBERICA C.H. MATARO 6 -- H.C LLEIDA NET ALPICAT 2
CALAFELL TOT L’ ANY 6 -- C.P. RIVAS LAS LAGUNAS 1
OK LLIGA FEMENINA - JORNADA 5
REUS DEPORTIU 0-- C.P. MANLLEU 5
C.P. ALCORCON 4 -- C.H.P. BIGUES i RIELLS 5
HOSTELCURT GIJON H.C --CITYLIFT GIRONAH.C
C.P. VILASANA 3 -- C.P. VOLTREGA 1
GENERALI H.C. PALAUPLEGAMANS 3 -- H.C. LICEO 1
CERDANYOLA H.C. -- SFERIC TERRASSA .
C.P. LAS ROZAS 1 -- RD IMPAGOS C.P. VILANOVA 2