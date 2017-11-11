HOQUEI PATINS

Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 11 i 12 de novembre

Llorens Mateo VNG 11-11-2017 22:48 Lectures 43

OK LLIGA MASCULINA  - JORNADA  7

F.C. BARCELONA  3  -- H.C. LICEO    1

NOIA FREIXENET      3 --  GC  SOFT1WARE   LLEIDA    3

C.E. VENDRELL    3  --      H..C. LLORET  VILA ESPORTIVA  2

C.P. PALAFRUGELL    1 --    H.C. IGUALADA   4

CITYLIFT GIRONA H.C   2   --    C.P. VOLTREGA   2

RECAM LASER CALDES   2   -- REUS C.E. DEPORTIU     4

ASTURHOCKEY C.P     3 --     C.P. VIC     4

C.D. E.   ARENYS DE MUNT    --   PAS ALCOI      

PRIMERA NACIONAL ESTATAL  - JORNADA 5

 R.C. JOLASETA  3  --  P.H.C. SANT CUGAT  6

C.P. TARADELL    7   --    C.P. VILAFRANCA   2

C.P REICOMSA  ALCOBENDAS 1  -- C.P. TORDERA  0

SHUM FRIT RAVICH   4 --  C.P. MANLLEU.   5

RD  SEGUROSC.P. VILANOVA    4 --   C.H.P. SANT FELIU     4

MIS IBERICA  C.H. MATARO  6  --  H.C LLEIDA NET ALPICAT   2

CALAFELL TOT L’ ANY    6  --   C.P. RIVAS LAS LAGUNAS   1

OK LLIGA FEMENINA   - JORNADA 5

REUS DEPORTIU    0--  C.P. MANLLEU  5

C.P. ALCORCON    4  -- C.H.P. BIGUES i RIELLS  5

HOSTELCURT GIJON H.C   --CITYLIFT  GIRONAH.C  

 C.P. VILASANA   3   --  C.P. VOLTREGA    1

GENERALI  H.C. PALAUPLEGAMANS    3 -- H.C. LICEO   1 

CERDANYOLA H.C.   --  SFERIC  TERRASSA   .   

C.P.  LAS ROZAS   1   --   RD IMPAGOS C.P. VILANOVA    2

  

 

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