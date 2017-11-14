Partits de les competicions estatals d'hoquei patins pel 18-19 de novembre
OK LLIGA MASCULINA - JORNADA 8
C.P. VIC -- C.P. PALAFRUGELL
C.P. VOLTREGA. -- NOIA FREIXENET
PAS ALCOI -- RECAM LASER CALDES
H..C. LLORET -- C.D. E. ARENYS DE MUNT
H.C. IGUALADA -- C.E. VENDRELL
REUS C.E. DEPORTIU -- F.C BARCELONA
GC SOFTWARE LLEIDA -- ASTURHOCKEY C.P
H.C. LICEO -- CITYLIFT GIRONA H.C
PRIMERA NACIONAL ESTATAL - JORNADA 6
C.H.P. SANT FELIU -- R.C. JOLASETA
C.P. TORDERA -- SHUM FRIT RAVICH
H.C LLEIDA NET ALPICAT -- C.P. TARADELL
C.P. MANLLEU. -- CALAFELL TOT L’ ANY
P.H.C. SANT CUGAT -- C.P REICOMSA ALCOBENDAS
C.P. VILAFRANCA -- RD SEGUROS C.P. VILANOVA
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -- MIS IBERICA C.H. MATARO
OK LLIGA FEMENINA - JORNADA 6
CITYLIFT GIRONAH.C -- CERDANYOLA H.C
SFERIC TERRASSA -- REUS DEPORTIU
C.P. VOLTREGA -- HOSTELCURT GIJON H.C
H.C. LICEO -- C.P. VILASANA
C.P. MANLLEU -- C.P. LAS ROZAS
RD IMPAGOS C.P. VILANOVA -- C.P. ALCORCON
C.H.P. BIGUES i RIELLS -- GENERALI H.C. PALAUPLEGAMANS