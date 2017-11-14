HOQUEI PATINS

Partits de les competicions estatals d'hoquei patins pel 18-19 de novembre

Llorens Mateo Vilanova i la Geltrú 14-11-2017 10:03 Lectures 80

OK LLIGA MASCULINA  - JORNADA  8

C.P. VIC    --   C.P. PALAFRUGELL 

C.P. VOLTREGA.  -- NOIA FREIXENET    

PAS ALCOI    --    RECAM LASER CALDES    

H..C. LLORET  --  C.D. E.   ARENYS DE MUNT      

H.C. IGUALADA   --   C.E. VENDRELL   

REUS C.E. DEPORTIU  --    F.C BARCELONA   

GC  SOFTWARE LLEIDA   --  ASTURHOCKEY C.P    

H.C. LICEO   -- CITYLIFT GIRONA H.C   

 

PRIMERA NACIONAL ESTATAL  - JORNADA 6

C.H.P. SANT FELIU      --  R.C. JOLASETA

C.P. TORDERA  --  SHUM FRIT RAVICH

H.C LLEIDA NET ALPICAT  -- C.P. TARADELL

C.P. MANLLEU. --   CALAFELL TOT L’ ANY    

 P.H.C. SANT CUGAT  -- C.P REICOMSA  ALCOBENDAS

C.P. VILAFRANCA  -- RD  SEGUROS  C.P. VILANOVA  

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS   --  MIS IBERICA  C.H. MATARO    

 

OK LLIGA FEMENINA   - JORNADA 6

CITYLIFT  GIRONAH.C   --  CERDANYOLA H.C

SFERIC  TERRASSA    --  REUS DEPORTIU   

C.P. VOLTREGA   --    HOSTELCURT GIJON H.C  

H.C. LICEO   --   C.P. VILASANA

C.P. MANLLEU   --  C.P.  LAS ROZAS 

RD IMPAGOS C.P. VILANOVA    --  C.P. ALCORCON    

C.H.P. BIGUES i RIELLS    -- GENERALI  H.C. PALAUPLEGAMANS    

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Competicions 2016-17

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