HOQUEI PATINS

Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 18-19 de novembre

Llorens Mateo VNG 19-11-2017 1:09 Lectures 72

OK LLIGA MASCULINA  - JORNADA  8

C.P. VIC  4 -- C.P. PALAFRUGELL  3

C.P. VOLTREGA.   6  --NOIA FREIXENET   2

PAS ALCOI     1 --    RECAM LASER CALDES   1

H..C. LLORET  VILA ESPORTIVA    4 -- C.D. E.   ARENYS DE MUNT   1

H.C. IGUALADA  0  --  C.E. VENDRELL   2

REUS C.E. DEPORTIU   3 --  F.C BARCELONA  2

GC  SOFTWARE   LLEIDA   -- ASTURHOCKEY C.P

H.C. LICEO     --CITYLIFT GIRONA H.C

PRIMERA NACIONAL ESTATAL  - JORNADA 6

C.H.P. SANT FELIU  5  -- R.C. JOLASETA  1

C.P. TORDERA   2 --  SHUM FRIT RAVICH   2

H.C LLEIDA NET ALPICAT    5 -- C.P. TARADELL  3

C.P. MANLLEU.  3 -- CALAFELL TOT L’ ANY   4

P.H.C. SANT CUGAT   4 --C.P REICOMSA  ALCOBENDAS  2

C.P. VILAFRANCA  3   --RDSEGUROSC.P. VILANOVA  1

C.P. RIVAS LAS LAGUNAS   --  MIS IBERICA  C.H. MATARO

OK LLIGA FEMENINA   - JORNADA 6

CITYLIFT  GIRONAH.C  --CERDANYOLA H.C

SFERIC  TERRASSA  -- REUS DEPORTIU

C.P. VOLTREGA    1 -- HOSTELCURT GIJON H.C   1

H.C. LICEO    1  -- C.P. VILASANA4

C.P. MANLLEU   3 -- C.P.  LAS ROZAS 3

RD IMPAGOS C.P. VILANOVA  2  --C.P. ALCORCON  2

C.H.P. BIGUES i RIELLS  - 1 - GENERALI  H.C. PALAUPLEGAMANS 1

 

 

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