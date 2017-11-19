Resultats dels partits de les competicions estatals d' hoquei patins disputats els dies 18-19 de novembre
OK LLIGA MASCULINA - JORNADA 8
C.P. VIC 4 -- C.P. PALAFRUGELL 3
C.P. VOLTREGA. 6 --NOIA FREIXENET 2
PAS ALCOI 1 -- RECAM LASER CALDES 1
H..C. LLORET VILA ESPORTIVA 4 -- C.D. E. ARENYS DE MUNT 1
H.C. IGUALADA 0 -- C.E. VENDRELL 2
REUS C.E. DEPORTIU 3 -- F.C BARCELONA 2
GC SOFTWARE LLEIDA -- ASTURHOCKEY C.P
H.C. LICEO --CITYLIFT GIRONA H.C
PRIMERA NACIONAL ESTATAL - JORNADA 6
C.H.P. SANT FELIU 5 -- R.C. JOLASETA 1
C.P. TORDERA 2 -- SHUM FRIT RAVICH 2
H.C LLEIDA NET ALPICAT 5 -- C.P. TARADELL 3
C.P. MANLLEU. 3 -- CALAFELL TOT L’ ANY 4
P.H.C. SANT CUGAT 4 --C.P REICOMSA ALCOBENDAS 2
C.P. VILAFRANCA 3 --RDSEGUROSC.P. VILANOVA 1
C.P. RIVAS LAS LAGUNAS -- MIS IBERICA C.H. MATARO
OK LLIGA FEMENINA - JORNADA 6
CITYLIFT GIRONAH.C --CERDANYOLA H.C
SFERIC TERRASSA -- REUS DEPORTIU
C.P. VOLTREGA 1 -- HOSTELCURT GIJON H.C 1
H.C. LICEO 1 -- C.P. VILASANA4
C.P. MANLLEU 3 -- C.P. LAS ROZAS 3
RD IMPAGOS C.P. VILANOVA 2 --C.P. ALCORCON 2
C.H.P. BIGUES i RIELLS - 1 - GENERALI H.C. PALAUPLEGAMANS 1