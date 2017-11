Comunicat del PSC de l’Alt Penedès i el Garraf davant de l’empresonament de part del govern

Ens trobem davant d’una de les crisis polítiques més greus viscudes entre Catalunya i Espanya. La gravetat del moment polític s’ha accentuat amb el greu despropòsit d’aplicar la via de la justícia d’una manera desproporcionada per resoldre un conflicte polític.



Ahir dijous va ser un dia molt trist, amb la decisió d’empresonar part del govern de la Generalitat escollit a les urnes i cessat per l’aplicació de l’article 155. També el mateix dia es va decretar vigilància policial als membres de la mesa del Parlament. No podem compartir aquestes decisions judicials per desproporcionades, sense cap precedent i que no ajuden a construir una solució basada en el diàleg, tampoc les acusacions que són d’extrema duresa. Juan Luis Ruiz, Primer Secretari a l’Alt Penedès i Garraf i cap de llista a Vilanova i la Geltrú, ha manifestat que una prova d’aquesta desproporció i fora de lloc són les diferències de criteris entre l’Audiència Nacional i el Tribunal Suprem. Francisco Romero, secretari d’Organització i cap de llista de Vilafranca del Penedès afegeix que els socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf mostrem el nostre més enèrgic rebuig a aquesta decisió que afecta clarament les possibilitats d’avançar en solucions polítiques.



Serem en la defensa de les institucions de Catalunya, per les seves llibertats i l’autogovern aconseguit fins ara. Reclamem una sortida dialogada, i ara també democràtica. Per aquest motiu, demanem la revisió de les decisions judicials i la posada immediata en llibertat dels membres del govern, de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que s’acordin les solucions polítiques i es posi fi a l’aplicació de l’article 155. No hi ha una sortida legal sinó política, que hauria d’estar a l’alçada del moment, aquesta és una reflexió oberta que volem fer a totes les forces polítiques.

Els socialistes de l’Alt Penedès i el Garraf representem una organització política amb uns valors i conviccions clares en la defensa del catalanisme polític i del seu autogovern, també som una peça clau en la governabilitat a les ciutats, amb pactes plurals i diversos, com ho és la societat catalana. A cada vila i ciutat vivim dinàmiques i treballem pels projectes locals que tenen com a última finalitat millorar la vida dels nostres veïns i veïnes i la seva convivència en un marc de respecte als drets i llibertats de tothom, és la nostra prioritat. Per això no acceptem que s’imposin posicionaments ni sortides fora de to, treballem des del diàleg en un marc de respecte. En aquests moments ens cal seny i garantir la convivència cívica i política, amb tota la fermesa i determinació, així ho hem fet arreu de les nostres comarques al llarg dels darrers dies.

Ens reiterem en la nostra trajectòria i els nostres valors democràtics a l’Alt Penedès i el Garraf, al costat de la ciutadania i avui més que mai, compromesos en la defensa de les nostres institucions, dels seus representants i de la democràcia.