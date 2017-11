Estem satisfets amb l'aprovació de la normativa de solars

Des de la Xarxa Vendrellenca i a traves d’aquest comunicat, volem mostrar la nostra satisfacció per l'aprovació de la nostra proposta per tenir una normativa especifica sobre solars i tancaments d’habitatges del nostre municipi.

Agraïm el vot favorable de tots els grups del ple i esperem que en un període breu de temps, amb la posada en marxa de la normativa, quedin resolts a mig i llarg termini els problemes de salubritat, mobilitat i seguretat, que plantegen alguns solars i tancaments d’habitatges de la nostra vila.

No obstant volem remarcar que, nosaltres entenem que això nomes és una aprovació administrativa, que no serà efectiva fins que l’Ajuntament, ha de treballar d’ofici obrint expedients a propietaris que no compleixin la normativa, i d’altra banda, ha de donar exemple amb els solars de titularitat publica i tenir-los tots en condicions.