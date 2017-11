Opacitat del govern en temes urbanístics estratègis com el futur del carrer Comerç

Els regidors de Vilafranca en Comú, Ramon Arnabat i Toni Peñafiel, denuncien que el govern municipal, format per CiU i PSC, no comparteix la informació sobre projectes urbanístics amb la resta de grups representats al Ple. Els dos regidors lamenten que sovint la poca informació que els arriba és a través dels mitjans de comunicació o quan ja s’ha elaborat una proposta tècnica, sense que s’hagi debatut ni consensuat prèviament entre els grups.

Justament, han recordat, es compleix un any que el grup municipal de VeC va portar al ple una moció per elaborar un projecte de rehabilitació urbana per al barri del Molí d’en Rovira, vinculat al Pla de Millora Urbana del carrer del Comerç. El govern va tombar aquella proposta, argumentant que ja tenien un projecte molt avançat per al carrer del Comerç. Després d’un any, els regidors de VeC encara no n’han vist ni un plànol ni han estat convocats per parlar-ne.

“Més que el retard, el que ens preocupa és la manca d’informació- manifesta Ramon Arnabat-, no entenem que essent membres de l’Ajuntament de Vilafranca no se’ns convidi a expressar l’opinió”. En aquest sentit, els regidors recorden una altra proposta de VeC rebutjada pel govern municipal, la de crear un Consell Municipal d’Urbanisme, que reuneixi representants polítics, veïnals i experts, per debatre sobre els principals temes urbanístics de la vila.

Els regidors lamenten que el govern municipal pateix de falta de visió urbanística i actua realitzant accions aïllades, “sense tenir un projecte global, ni directrius clares, ni planificació o visió de futur”. Per això, des de VeC considerem que projectes rellevants i amb important incidència a la vila, com el pla de millora del carrer del Comerç o la urbanització de la llosa de la via, i que han tenir present una rehabilitació integral del barri del Molí d’en Rovira, requereixen un debat ampli i obert.

“El barri del Molí d’en Rovira ha canviat molt els darrers anys, passant de ser en bona part industrial a ser més residencial”, ha apuntat Toni Peñafiel. En aquest sentit, recorda, des de VeC “hem intentat obrir debats i fer propostes, organitzant trobades amb els veïns o fent una jornada sobre la llosa de la via, per exemple”. Per això, defensem que el projecte sobre el carrer del Comerç i el Molí d’en Rovira hauria de ser un projecte d’Ajuntament i no d’un equip de govern, ja que és estratègic per al futur de la vila.

Els regidors de VeC apunten també, com a exemple de falta de previsió i d’atenció en les polítiques d’urbanisme del govern municipal, la necessitat d’arranjament de carrers a tots els barris. “L’any passat VeC va proposar una partida de 400.000 euros del pressupost 2017 per a arranjament de carrers, de manera que s’organitzés un procés participatiu als barris i fossin els veïns i veïnes els qui opinessin sobre les seves prioritats”, recorden. La proposta no va ser acceptada pel govern, però ara, en la projecte de pressupost de 2018 s’ha previst una ampliació pressupostària amb aquesta finalitat. En el debat del pressupost, des de VeC es reivindicarà que aquest increment es distribueixi per barris i escoltant les necessitats que expressin els veïns i veïnes.