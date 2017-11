C’s diu que vol que el català i el castellà estiguin en igualtat de condicions

I jo els dic... doncs sí! Tinc ganes que el català deixi de ser una llengua minoritzada i sigui una llengua normalitzada com ho és el castellà. Tinc ganes que parlar català deixi de ser un dret per ser una obligació com ho és el parlar castellà. Vull anar al banc, al supermercat, a un restaurant i que m’atenguin amb la meva llengua. Vull que hi hagi igualtat, escollir jutges en català, cinema en català, revistes en català, poder parlar 24 hores en català si em ve de gust.

Com la pluralitat del bilingüisme s’ha demostrat que obre la ment i és enriquidora, vull que no solament jo estigui obligada a ser bilingüe, voldria que totes les persones que viuen a Catalunya dominessin igual de bé el català i el castellà. També voldria que tan fer crides a Espanya, aquesta reconegués el català a les institucions estatals. Poder tenir simplement el mateix tracte que rep el castellà: que les institucions acceptin la meva llengua com a llengua oficial, que la portin al Parlament europeu i allà també hi tingui cabuda. Poder dirigir-me en català, que el català s’aprengui a les escoles de la resta de l’Estat com ho fem aquí amb el castellà.

A més, senyor Rivera, les persones que parlem en català, estem en una lluita justa de resistència i amor a la diversitat humana, protegint la nostra petita llengua. Veig moltes persones que fa més de 40 anys que viuen aquí i no tenen ni la decència de dir una sola frase en català... per què serà? Incitació a l’odi...? Com pot ser que hi hagi tantíssima gent que no tingui cap mínim interès en aprendre la llengua de la terra que els acull amb els braços i oberts i tinguin la indecència de dir que som els catalans els que incitem a l’odi? No conec cap país del món on una llengua estigui normalitzada s’hi pugui viure i treballar sense tenir ni idea de la llengua del país . A tots els de Ciutadans, si us plau, respectin el nostre Parlament i parlin català.... una mica d’amor i una mica menys d’odi.