Canyelles dona veu als ciutadans per elaborar el pressupost participatiu

L’Ajuntament de Canyelles posa en marxa, per setè any consecutiu, un procés de participació ciutadana per elaborar el Pressupost Municipal. Com a institució oberta, que treballa amb les entitats, associacions els i veïns i veïnes del municipi, l’equip de govern liderat per Rosa Huguet, vol implicar aquests col·lectius en la gestió municipal. Els convida a proposar projectes i a expressar quines són les principals necessitats que té el municipi i a les quals l’Ajuntament hauria de destinar inversions reals en el Pressupost Municipal per al 2018.

I ho fa obrint un procés participatiu, que comença aquest dissabte 18 de novembre, a les 17:30 hores de la tarda a l’Espai de la Gent Gran. S’ha convocat una reunió informativa per a tots els ciutadans en què l’alcaldessa Rosa Huguet, i l’equip de govern, donarà comptes de tota la feina feta per l’equip de govern, complint amb el programa electoral. I tot seguit explicarà el procés a seguir perquè els ciutadans puguin participar en l’elaboració del pressupost. En aquesta mateixa reunió hi haurà una urna en què els participants ja hi podran fer ja les seves aportacions.

Presentació de propostes, entre el 18 de novembre i el 30 de novembre

El període de presentació de propostes estarà obert entre el 18 de novembre i el divendres 30 de novembre. Per poder-hi participar cal ser major de 16 anys i estar empadronat al municipi, a través del formulari que trobareu a l’Oficia d’Atenció Ciutadana (OAC), on també hi haurà una urna per dipositar-lo; o bé es pots descarregardes la pàgina web de l’Ajuntament. Les propostes també es poden enviar per correu electrònic a canyelles@canyelles.cat<mailto:canyelles@canyelles.cat>. La participació és oberta a totes les entitats i associacions del municipi i a totes les persones a títol individual que desitgin fer alguna aportació. S’obrirà després un procés d’avaluació de propostes a càrrec d’una comissió tècnica, per escollir-ne les que finalment s’incorporaran al pressupost municipal per al 2018, que s’ha d’aprovar abans d’acabar l’any.

La prioritat del govern és que els diners públics es destinin a serveis i projectes que beneficiïn tots els ciutadans, especialment a aquelles persones que en tinguin més necessitat o bé a aquelles obres i infraestructures que més servei puguin oferir. Per definir la prioritat de les polítiques que s’impulsaran el 2018, l’aposta del govern liderat per Rosa Huguet és que el pressupost municipal el defineixin els mateixos ciutadans i prioritzin quin són els interessos, preocupacions i prioritats del municipi. E

Els ciutadans tenen l’oportunitat, novament, de manifestar en què volen que es gastin els seus diners. És una mostra més de la nostra voluntat de transparència i d’afavorir la participació ciutadana per acostar la gestió municipals als interessos i necessitats dels ciutadans, ha assegurat l’alcaldessa Rosa Huguet.

És per això que l’Ajuntament de Canyelles convida a tots els ciutadans a implicar-se en aquesta iniciativa institucional i decideixi algunes de les prioritats i projectes que veu necessaris per al municipi. És un procés directe de democràcia participativa dels veïns i veïnes de Canyelles, i de les entitats i associacions, que vol donar més protagonisme a les persones respecte de les accions que els afecten. I aquest dissabte els ciutadans tenen la primera oportunitat per exercir aquest exercici de democràcia i participació aportant les seves idees per fer un pressupost que respongui a les seves demandes. És una forma també de responsabilitat ciutadana i de reconeixement d’una societat activa, que ens manté en el camí d’un model de governança oberta al municipi, diu l’alcaldessa. És per això que es demana la implicació de tots els ciutadans per participar en aquest procés.