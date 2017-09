Unicef Catalunya llença la campanya #tancaUnicef amb la participació de Marc Márquez i Clara Segura

Unicef Catalunya ha llençat la campanya #tancaUnicef, amb l'objectiu de captar nous fons perquè en un futur es pugui posar fi a l'activitat l'ONG perquè significaria que ja no és necessària després més de 70 anys contribuint a millorar la situació de milions infants a tot el món. Per això, compta amb la participació del pilot de MotoGP, Marc Márquez, i l'actriu Clara Segura, col·laboradors de l'entitat a Catalunya, i d'una programació especial de Catalunya Ràdio i TV3 després que la periodista Mònica Terribas i part del seu equip del Programa 'El Matí de Catalunya Ràdio' hagi viatjat a Nigèria aquest mes d'agost. L'entitat, però, veu "lluny" poder 'tancar', ja que aquest any continua havent"-hi "realitat inacceptables" com que 300.000 infants han estat reclutats per grups armats, 50 milions d'infants pateixen desnutrició aguda i 61 milions no van a escola.

L'equip de Catalunya Ràdio i TV3 va visitar la zona de Maiduguri, a l’estat de Borno al nord-est del país,–on va néixer al 2002 el grup terrorista Boko Haram-. Allà van conèixer la realitat d’un país afectat per una greu crisi, que sobretot afecta als infants més vulnerables, ja que són víctimes de segrestos, abusos, violacions, nenes utilitzades com a bomba humana, desnutrició aguda i manca d’accés a una educació de qualitat i a serveis d’aigua i sanejament, entre d'altres.

La programació especial començarà l’1 de setembre a 'El Matí de Catalunya Ràdio' i s’allargarà fins al dimecres 6 de setembre on s’emetran diversos reportatges i es realitzaran entrevistes. Els informatius de TV3 i el 324 també emetran diversos reportatges a partir de l’1 de setembre al vespre i durant el cap de setmana.

La coordinadora d’UNICEF Comitè Catalunya, Quima Oliver, ha explicat que l'objectiu de la campanya és informat d'una realitat com la de Nigèria i que "es percep com a llunyana". "Volem mobilitzar la ciutadania, les empreses i les administracions per revertir aquesta situació i aconseguir els fons necessaris que ens permetin donar resposta a les necessitats dels infants i millorar la seva vida a través dels nostres programes. Només així aconseguirem que la nostra tasca ja no sigui necessària”, ha assenyalat.

El passat mes de març, Unicef Espanya va iniciar la mateixa campanya i va comptar amb la col·laboració de més cares conegudes com el mateix Marc Màrquez, Pau Gasol, David Bisbal, Nieves Álvarez, Eva González, Miguel Ángel Muñoz, José Sacristán, Eduardo Noriega i Felipe Reyes.