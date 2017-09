Vessen oli de motor en una mesquita de Cunit

Una mesquita de Cunit (Baix Penedès) ha estat objecte d'un acte vandàlic durant les darreres hores, quan algú ha vessat una gran quantitat d'oli de motor a l'interior. Els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís a primera hora del matí d'aquest divendres per part d'un dels responsables del centre que ha constatat el vessament quan ha obert les instal•lacions. Segons les primeres investigacions, darrere l'acció hi hauria un conflicte intern entre dos sectors de la comunitat musulmana del municipi i es descarta que es tracti d'un delicte d'odi per motius islamofòbics.

En aquest sentit, els responsables de la mesquita inicialment han preferit no interposar denúncia. Es dona la circumstància que l'atac s'ha produït coincidint amb la Festa del Xai o del Sacrifici, una data especialment assenyalada per la comunitat musulmana.

Fins el lloc dels fets s'han desplaçat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que s'han fet càrrec de la neteja de l'oli, i una dotació dels Mossos d'Esquadra. També hi han assistit efectius de la Policia Local de Cunit.