Les escoles concertades denuncien en un vídeo la insuficiència del mòdul del concert

Les cinc grans associacions d'escoles concertades de Catalunya han denunciat en un vídeo la insuficiència del mòdul del concert, els diners que reben de la Generalitat per a l'educació dels seus alumnes. Així, es queixen que la Generalitat aporti per cada alumne de la concertada menys de la meitat que per cada alumne de la pública, i que això fa que les famílies hagin d'aportar la resta.

En el vídeo es veuen dos pots de vidre que es van omplint de monedes, un de la pública i un altre de la concertada, i el de la concertada es queda a menys de la meitat de l'aportació pública, la resta l'afegeixen les famílies. A continuació es veuen diversos alumnes dient que els agrada la seva escola. El vídeo i el comunicat estan signats per l'Agrupació Escolar Catalana, l'Associació Professional de Serveis Educatius de Catalunya, la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, la Federació Catalana de Centres d'Ensenyament i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.

En un comunicat, les patronals expliquen que el model d'escola pública i concertada "és resultat de la tradició educativa i social del país, i és l’expressió legal d’un reconeixement que vol garantir l’educació de tothom i preservar el màxim pluralisme educatiu possible". "La llibertat d'ensenyament és un dret fonamental de la construcció i organització d'una societat lliure amb una estructuració política democràtica, on la pluralitat educativa és un valor volgut i defensat majoritàriament; la llibertat d’elecció de centre respon a aquesta voluntat i cal vetllar per evitar-ne les restriccions", continuen.

Segons les entitats, la Llei d’Educació de Catalunya contempla que la Generalitat ha de dotar el sistema educatiu dels recursos econòmics "necessaris per garantir la suficiència econòmica derivada de la gratuïtat dels ensenyaments declarats gratuïts i universals" establerts en la programació educativa (art. 197.3). En conseqüència, els costos d’escolarització dels ensenyaments objecte de concert "no haurien de ser en absolut un factor que incidís de manera determinant en la decisió dels pares i mares a l’hora de triar l’escola de la seva preferència".

L’estadística del finançament i la despesa de l’ensenyament privat mostra la "desigualtat i discriminació" en aquest finançament. Segons l’informe anual 'Datos y Cifras del curso escolar 2014-2015' del Ministeri d’Educació, el cost total per alumne als centres públics és de mitjana de 6.940 euros, que l’Administració finança en la seva totalitat. En el cas d’un centre concertat, l’administració finança menys de la meitat d’aquesta xifra, restant per sota dels 2.900 euros. Per això, "el concert no garanteix la gratuïtat de l’ensenyament, i en les actuals circumstàncies es fa difícil la viabilitat d’un centre educatiu".

"Injustament, s’està fent molta demagògia en un tema tan sensible com aquest", creuen les concertades. "Només es pot parlar d’equitat en un sistema en què el finançament estigui garantit en condicions d’igualtat per a totes les famílies", asseguren, i recorden que diversos consellers d’Ensenyament de diferents formacions polítiques han afirmat públicament que l’educació als centres concertats no és gratuïta perquè la Generalitat no abona el 100% de l’escolarització, i que això significa que les famílies han d’afrontar part del cost.

Per tot això, a les escoles concertades no els agrada trobar-se en la situació d’haver de demanar ajuts als pares i mares. Segons els centres, el seu discurs "hauria de ser el de la pluralitat i el de la llibertat, sense conduir-lo a temes de costos del servei per a les famílies". "No ens trobem en absolut còmodes amb el fet que el factor econòmic esdevingui en alguns casos tan determinant a l’hora de triar escola", conclouen.