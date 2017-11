ANC i Òmnium convoquen una "aturada de país" per a dimecres i finalment la manifestació serà dissabte 11 de novembre

L'ANC i Òmnium convoquen a una nova "aturada de país" per a dimecres que ve, 8 de novembre, per a exigir la llibertat dels consellers del Govern empresonats des d'aquest dijous, i la de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. A més, finalment la manifestació de les entitats serà el dissabte 11 de novembre a les 17:00 hores a Barcelona. Així ho han explicat els vicepresidents de les dues entitats, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri -respectivament-, en una roda de premsa des de la seu de l'ANC, aquest divendres a la tarda. A més, les entitats també han explicat que han convocat una "taula de forces polítiques" per buscar "unitat d'acció" de cara a les eleccions del 21-D.

Les entitats volen convertir la manifestació de l'11-N en un "11-S", aprofitant el simbolisme de les Diades de l'Onze de Setembre. "Volem fer una gran manifestació de país amb dimensions considerables i similars a les de les grans mobilitzacions dels últims anys per l'11-S", ha exposat Alcoberro, que ha anunciat una logística i organització "potent" i autocars per omplir Barcelona. De fet, el vicepresident de l'ANC ha dit que espera que hi hagi "un milió" de gent al carrer.

Així mateix, l'ANC i Òmnium han anunciat que enceten l'anomenada 'Setmana de la Llibertat' amb diverses accions arreu del territori. Així, la manifestació de l'11-N serà el punt culminant d'un seguit d'actuacions de les properes hores i dies, com ara la concentració d'aquesta tarda a les 19:00 als ajuntaments d'arreu del país, l'encartellada de diumenge al matí, i les cassolades que es van repetint cada vespre.

Finalment, sobre una possible llista unitària dels partits sobiranistes per al 21-D, Alcoberro ha dit que ja han començat algunes "relacions bilaterals" entre diversos partits per buscar aquesta unitat d'acció. "Però no goso dir res més", ha apuntat el vicepresident de l'ANC. Al seu torn, Mauri ha conclòs que Òmnium se sentirà satisfeta amb l'acord que finalment hi hagi entre les forces sobiranistes, ja sigui amb una llista unitària o amb candidatures per separat.