Un miler de persones es concentren a Vilanova per reclamar l'alliberament dels 'Jordis' i dels consellers destituïts

Prop d'un miler de persones han omplert la plaça de la Vila de Vilanova i la Geltrú per exigir l'alliberament de Jordi Sánchez i Jordi Cuixart i dels vuit consellers destituïts. L'endemà que la jutge de l'Audiència Nacional Carmen Lamela decretés l'ingrés preventiu a presó d'Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carles Mundó, Meritxell Borràs i Dolors Bassa, la ciutadania vilanovina ha acudit massivament a la concentració impulsada per Òmnium i Crida per la Democràcia. Entre els assistents, la imatge més repetida ha estat l'exhibició de cartells demanant "democràcia"' i la llibertat dels "presos polítics", junt amb estelades i una infinitat de llaços grocs. Durant la concentració, que ha durant poc més de mitja hora, també s'han escoltat proclames a favor de la vaga general i d'altres que reclamaven la sortida del PSC del govern de Vilanova.

Representants de Crida per la Democràcia i Òmnium, i l'alcaldessa Neus Lloveras han encapçalat la concentració d'aquest divendres a les portes de l'ajuntament de Vilanova, on s'ha estès una pancarta amb el lema 'Llibertat presos polítics' i un gran llaç groc. Enmig de crits a favor de l'alliberament de Jordi Sánchez, Jordi Cuixart i dels consellers destituïts, els convocants han instat els assistents a secundar l'aturada general del proper dijous i a mantenir vives les reivindicacions al carrer, alhora que han fet una crida a fer aportacions econòmiques a la caixa de resistència del Comitè de Defensa de la República de Vilanova.

Al final de la concentració, el president d'Òmnium al Garraf, Jordi Baiges, ha definit la jornada d'aquest divendres com "un nou dia molt trist" perquè l'Audiència Nacional ha tombat el recurs en què es demanava la revisió de la presó provisional per a Jordi Sánchez i Jordi Cuixart. Baiges ha criticat que "està sent empresonada gent honesta que no ha fet altra cosa que defensar els seus ideals" i ha defensat que el Govern "tan sols ha complert un programa electoral que havia estat validat per la Junta Electoral Central". "Això no es pot explicar d'una altra manera que no sigui des d'un punt de vista polític i és intolerable", ha reblat, en declaracions als mitjans.