El Programa de Detecció Precoç del Càncer de Còlon i Recte torna a la comarca de l’Alt Penedès

Des de principis de setembre els veïns i veïnes de la comarca de l’Alt Penedès es poden beneficiar del Programa de detecció precoç de càncer de còlon i recte. La població de Vilafranca ja ha començat a rebre les cartes per participar del programa, en una campanya que continua fins al 16 de novembre a la capital penedesenca. La regidora de Salut de l’Ajuntament vilafranquí, Anna Doblas, i l’oncòloga de l’ICO Gemma Binefa han presentat avui la campanya, destacant la importància de participar-hi, per l’elevat índex de detecció precoç de la malaltia. El programa arribarà a Sant Sadurní el proper mes de gener i a la resta de la comarca l’abril de 2018.



El programa es va posar en marxa l’any 2000 i a Vilafranca ja fa 14 anys que s’hi desenvolupa. Està adreçat a homes i dones de 50 a 69 anys, el període d'edat de més risc i en què la detecció precoç s'ha demostrat beneficiosa. Les persones rebran una carta on s’explica el funcionament del programa i els passos que han de seguir per poder participar. Les cartes s’envien de manera seqüencial a tota la població al llarg de diverses setmanes. Interessa la màxima participació per tal de poder detectar el major nombre de càncers possibles en estadis inicials i de lesions precanceroses.



Cada dos anys i de manera gratuïta s’ofereix la possibilitat de realitzar un test immunològic per detectar sang oculta en femta, no apreciable a simple vista. Els ciutadans que poden acollir-se al programa han d’anar amb la carta a una de les farmàcies adherides a la campanya per recollir el material per fer la prova. Un cop realitzat el test, s’ha de portar a la farmàcia tan aviat com sigui possible. El resultat es comunicarà per carta passats uns dies.



Segons ha indicat la doctora Gemma Binefa és molt important fer el test cada 2 anys “perquè permet detectar la malaltia en estadis inicials la qual cosa fa que sigui més fàcil de tractar i n’augmenta les possibilitats de curació”. A Catalunya es diagnostiquen 6.000 casos anuals, convertint-lo en la tipologia de càncer més freqüent, si sumem homes i dones. En la darrera campanya a Vilafranca, la participació va ser del 45'4%, amb més índex de participació femenina que masculina, tot i que els positius són més nombrosos en homes que dones. Fa dos anys, es van detectar tres persones afectades de càncer colorectal en estadi inicial i 52 lesions precanceroses.



La regidora Anna Doblas ha fet una crida a la participació de la població, “el càncer es cura, però és important la detecció precoç. Qui rebi la carta, que faci el test. És molt important per intervenir-hi a temps”.