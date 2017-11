Les biblioteques públiques de l’Alt Penedès i el Garraf se sumen al projecte solidari Labdoo

En total 11 biblioteques dels municipis de Santa Margarida i els Monjos, Sant Sadurní d’Anoia, Sant Pere de Riudebitlles, Sant Quintí de Mediona, Vilafranca del Penedès, Sant Pere de Ribes, Sitges i Vilanova i la Geltrú, juntament amb els dos bibliobusos que donen servei a les dues comarques, s’adhereixen al projecte Labdoo.org com a centres de recollida (hubs) d’ordinadors portàtils i tauletes amb l’objectiu de fomentar la solidaritat entre els pobles i la sostenibilitat del nostre planeta.

Des de les biblioteques i bibliobusos es convida a les persones que disposin d’ordinadors portàtils o tauletes en desús i que encara funcionin a donar-los perquè, un cop sanejats, puguin anar a centres educatius d’arreu del món, amb carències d’aquests materials.

Aquesta acció no suposa cap cost econòmic ni mediambiental, tot ajudant a reduir el nivell global d’escombraries electròniques i a la vegada contribuint a la causa educativa d’infants i joves als quals se’ls facilitarà l’accés a les tecnologies de la comunicació i la informació.

El procés de recollida i sanejament dels dispositius (portàtils o tauletes) funciona de la manera següent:

1) S’han de lliurar els dispositius al Punt de recollida Labdoo (hub), en aquest cas a la biblioteca o bibliobús més proper, en el seu horari habitual.

2) Estudiants de diversos centres educatius fan els tallers de sanejament dels portàtils, tot instal·lant-hi un programari educatiu que engloba totes les àrees principals de la ciència, per a totes les edats i per més de 100 idiomes. El programari educatiu també inclou versions fora de línia de la Viquipèdia entre molts altres continguts educatius.

3) Mitjançant la xarxa solidaria Labdoo.org, els portàtils viatgen a través d’una cadena humana col·laborativa fins arribar a les escoles necessitades d’aquests dispositius.

Els donants estan informats, en tot moment, de l’estat del dispositiu lliurat i podran conèixer fins a quina escola i a quin país del món ha arribat el seu acte solidari.

Les biblioteques han organitzat xerrades informatives per tal de donar a conèixer aquesta iniciativa a la ciutadania. La primera es va dur a terme a la Biblioteca Josep Roig i Raventós de Sitges el passat 25 d’octubre, les properes que estan previstes són a la Biblioteca Maria Àngels Torrents de Sant Pere de Riudebitlles el dimarts 21 de novembre, a les 19h i a la Biblioteca Torras i Bages de Vilafranca el dimecres 10 de gener del 2018, a les 19h. La resta de biblioteques aniran afegint aquestes xerrades en la seva programació en els propers mesos.

Labdoo.org és una plataforma col·laborativa sense ànim de lucre, creada pel vilafranquí Jordi Ros-Giralt, entre altres, que permet fer arribar portàtils en desús carregats amb aplicacions educatives a escoles d'arreu del món, de manera distribuïda i sense generar emissions de CO2 addicionals al planeta.

Des de la seva fundació i gràcies a la col∙laboració de milers de persones, la plataforma humanitària Labdoo ha anat creixent, actualment servint portàtils a més de 1036 escoles ubicades a més de 120 països, disposant de més de 220 hubs operatius repartits en els 5 continents i beneficiant a més de 295.000 estudiants d'arreu del món.

El projecte també té molta presència a Catalunya actualment amb més de 20 hubs i vàries escoles i programes socials que se'n beneficien, com per exemple diversos projectes (hospitals i centres socials) duts a terme en col·laboració amb la Fundació Hospital St. Joan de Déu o organitzacions com Entretots.org o la Fundació Obra Tutelar Agrària.