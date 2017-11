Sitges ofereix classes de defensa personal per a dones

La regidoria de Benestar i Família, a través del servei Sitges Dona, ofereix una nova edició del taller de tècniques d’autoprotecció per a dones que, com a novetat, serà en horari de tarda. El curs s’impartirà en cinc sessions els dies 15, 22 i 29 de novembre i també els dies 13 i 20 de desembre, des de les quatre de la tarda a les sis al Centre Cívic del Poble Sec, al Rusc.

La regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, destaca que “des de la regidoria treballem per estar al costat de les dones. És obvi que la violència de gènere encara existeix avui en dia i per això és del tot fonamental que des de les administracions donem les eines necessàries per apoderar les dones i fomentar el seu nivell de confiança”.

Les classes són gratuïtes i s’adrecen a dones majors de 18 anys empadronades al municipi. Durant el curs s’abordaran tècniques de defensa personal, de defensa passiva i d’autoconfiança per saber actuar i reaccionar davant de diferents situacions de perill que poden arribar a ser conflictives.



Les inscripcions es poden formalitzar fins el 14 de novembre a les oficines del servei Sitges Dona, ubicades a l’Edifici Escorxador (C/ Joan Maragall, 35). Les places són limitades i cal omplir una fitxa d’inscripció.

Des de l’any 2014, la regidoria de Benestar i Família organitza com a mínim un cop l’any el taller sobre tècniques d’autoprotecció.