Un conductor ebri de 61 anys s'encasta contra una rotonda i una benzinera a Vilanova i provoca danys a un vehicle estacionat

Un conductor ebri de 61 anys s'ha encastat aquest cap de setmana contra una rotonda i una benzinera i ha provocat danys a un vehicle estacionat. El succés van tenir lloc dissabte a la nit a Vilanova i la Geltrú. A les 23.32 hores la Policia Local va denunciar a un home de 61 anys per un presumpte delicte contra la seguretat del trànsit en conduir sota els efectes de l'alcohol i provocar un accident amb danys a la propietat.

Els fets van succeir quan l'home, que quadruplicava la taxa d'alcoholèmia, va envair la rotonda entre el carrer de Josep Coroleu i l'avinguda Jaume Balmes, impactant contra les tanques de protecció de la benzinera.

Els treballadors de la benzinera van ser qui va alertar els agents, informant-los que després de l'impacte, el conductor va seguir en direcció a Les Roquetes. L'home va ser interceptat posteriorment per una patrulla de la Policia Local a l'altura del carrer de Ventosa i Roig i va ser traslladat a les dependències policials, on se li va realitzar una segona prova d'alcoholèmia amb l'etilòmetre evidencial, que va corroborar que estava molt per sobre del permès.

A més de danys al parterre de la rotonda i a la tanca delimitadora entre la benzinera i el carrer de Jaume Balmes, al denunciat també se li atribueixen danys a un vehicle estacionat al carrer de Josep Anselm Clavé, que presentava un fort cop al lateral dret i diverses rascades al para-xocs. Es dóna la circumstància que just al costat d'aquest vehicle es va trobar la placa de matrícula del cotxe de l'infractor.