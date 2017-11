Ensurt al carrer Unió de Vilanova per la caiguda d'una dona de 40 anys per un pati de llums. Arnau Salvó

Ensurt al carrer Unió de Vilanova per la caiguda d'una dona de 40 anys per un pati de llums aquest dilluns al vespre. La Policia Local i Mossos d'Esquadra, conjuntament amb Bombers, realitzen una actuació conjunta per assistir una dona que s'havia precipitat per un pati de llums a l'interior del seu habitatge al carrer de la Unió.

La víctima, de 40 anys, havia caigut per una obertura que hi havia a terra fins al soterrani, des d'una alçada d'uns dos metres. L'accidentada, que no presentava ferides de gravetat, va ser traslladada en ambulància a l'Hospital de Sant Camil.