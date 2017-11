Policia, família i voluntaris busquen un motorista de 41 anys desaparegut des del dia 31 a l'Alt Penedès

Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de familiars, amics i voluntaris, busquen des de fa una setmana un home de 41 anys que va desaparèixer la nit del 31 d'octubre a la comarca de l'Alt Penedès. Segons han informat fonts de la família, l'última senyal que s'ha pogut rebre des del mòbil de Salvador Criado Cañadas va ser des de la carretera C-243a, entre Sant Sadurní d'Anoia i Vilafranca del Penedès.

La policia i els voluntaris han organitzat diàriament batudes per intentar localitzar el motorista, que podria haber patit un accident en aquesta zona, tot i que de moment no hi ha cap incidi. Salvador Criado conduïa una motocicleta Yamaha R6 de color negre i amb matrícula 0829-GJJ. Ell vestia l'equipació de cuir de la moto amb colors negres i vermells i duia un casc també negre en el moment de la desaparició. La família demana la màxima col·laboració ciutadana per poder saber què ha estat de Santiago Criado, d'1.73 centímetres d'alçada.