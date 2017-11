Els alumnes catalans tenen menys percepció d'assetjament però més de ciberassetjament

Un total del 9,9% dels alumnes catalans diu haver patit assetjament, considerat un cop a la setmana com a mínim, una dada 5 dècimes per sota que el 2011, en què els joves que reconeixien ser víctimes de buylling eren el 10,4%. És una de les dades que recull l'Enquesta de Convivència Escolar i Seguretat a Catalunya, coordinada entre els departaments d'Ensenyament i Interior, i realitzada a més de 8.700 alumnes de més de 110 centres. Tot i el descens, s'incrementa, també lleugerament, la percepció de ciberassetjament, és a dir, realitzat a través de mitjans digitals, que ha passat del 3,5 al 3,7%. Així, 4 de cada 10 alumnes que han patit maltractament en general, ho han viscut a través de la xarxa.

L'assetjament a través de mitjans digitals es caracteritza per una major intensitat, ja que es pot donar durant les 24 hores, més enllà del temps escolar, i té un impacte exponencial, ja que el missatge ofensiu es reprodueix a la víctima cada com que es clica per part de tercers. A més, es pot fer des de l'anonimat i per tant, es pot produir per un major nombre de persones. L'enquesta reflecteix també que les agressions de contingut sexual afecten un 13,7% dels joves, que manifesten que se'ls han acostat o han fet seguiments molestos. Un 10,7% més, assegura que els han adreçat missatges no volguts de contingut sexual.

L'enquesta també conclou que els alumnes tenen una relació amb els companys valorada amb un 7,8 de mitjana. Un 75,7% de l'alumnat no percep cap cas de maltractament al seu grup classe. També s'observa un lleuger increment en el nivell de comunicació d'aquest tipus de situacions als adults respecte la darrera edició. Així, un 38,7% dels alumnes víctimes de maltractaments ho comunica als seus pares i un 36,7% ho fa al professorat. L'opinió que la intervenció del professorat en el conflicte fes acabar els maltractaments també creix, fins al 54,1%.

Pel que fa als hàbits i valors, el 60% dels entrevistats estan en desacord amb els estereotips de gènere, i molt poc d'acord amb les actituds de control, però en canvi, destaca el grau d'acceptació de la gelosia com una actitud normal en una relació de parella, valorada en un 4 en una escala del 0 al 10. Malgrat aquestes idees, el 35% dels alumnes que han mantingut una relació, afirma haver estat controlada per la seva parella.

Alcohol i drogues

L'enquesta també aborda el consum d'alcohol, tabac i drogues. Augment doncs, la percepció del perill de consum de drogues entre 2 i 7 punts, fumar tabac, beure alcohol i d'altres drogues, però el 56% reconeix haver provat l'alcohol, menys que la darrera edició, i un 30% ha provat la marihuana o el haixix, més que el 2011.

Projecte de convivència i #aquiproubuylling

Per tal d'afavorir el clima de convivència als centres, Ensenyament ha posat en marxa una iniciativa per tal que els centres desenvolupin un projecte de convivència, dins el proejcte educatiu del centre, en un període de 3 anys.

Paral·lelament, s'ha posat en marxa el programa #aquiproubuylling, que posa a l'abast dels centres formació, estratègies i recursos per prevenir les actituds d'assetjament i posa l'alumne al centre del programa per tal que es converteixin en agents actius.