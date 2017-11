A judici per agredir dos homes que s’havien negat a donar-li una cigarreta a Calafell

Un home, Zakarie K., s’asseurà a la banqueta dels acusats de l’Audiència de Tarragona per agredir dos homes que s’havien negat a donar-li una cigarreta. Els fets es van produir la matinada de l’11 de maig del 2014 al carrer Narcís Monturiol de Calafell, ubicat a la zona d’oci de la platja. Segons el fiscal, el processat, acompanyat d’altres persones que no han estat identificades, es va dirigir a dos homes -que són germans- per demanar-los una cigarreta. Aquests s’hi van negar i, segons el ministeri públic, Zakarie K. va propinar dos cops a la mandíbula a un d’ells i diversos cops a l’altre. En les seves conclusions provisionals, el fiscal sol·licita una pena de cinc anys de presó per un delicte de lesions i prop de 22.000 euros en indemnitzacions. Tot i això, el cas es resoldrà en una vista de conformitat que està fixada per dilluns vinent a l’Audiència de Tarragona, la qual cosa podria evitar l’ingrés de l’home a la presó.

Arran de les agressions, el primer home va patir dues contusions, la pèrdua de consciència i va requerir un tractament amb plaques i cargols. Les lesions van comportar la hospitalització durant quatre dies i l’home va trigar més d’un mes i mig en curar-se. Com a seqüeles, l’home presenta una limitació d’obertura de la mandíbula i una mala oclusió dental valorada en 16 punts. Pel que fa al seu germà, l’home va patir una contusió, diverses ferides contuses al costat, a la mà i al colze, entre d’altres, que van trigar un mes en curar-se.

Per aquests fets, el fiscal sol·licita la pena de cinc anys de presó per un delicte de lesions i, en aplicació de l’antic Codi Penal, no interessa cap pena per la falta de lesions. En concepte d’indemnitzacions, però, el ministeri públic reclama una indemnització per al primer home de 3.031 euros per les lesions i de 17.680 euros per les seqüeles -1.105 per cadascun dels 16 punts valoratius-. Per al segon afectat, reclama el pagament de 1.131 euros per les lesions.