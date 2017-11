Detenen un home pel robatori d'un ciclomotor i cinc bicicletes d'un aparcament comunitari de Sitges

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns passat a Sitges un home, de 30 anys i veí de Vilanova i la Geltrú, com a presumpte autor d'un robatori amb força de cinc bicicletes i furt d'ús d'un ciclomotor a Sitges. La investigació va començar el 13 d'octubre, quan els propietaris d'aquestes vehicles, tots usuaris d'un pàrquing comunitari d'un bloc de pisos, en van denunciar la desaparició. Els Mossos van comprovar les imatges de les càmeres de seguretat del recinte i van constatar que l'autor del robatori havia manipulat el pany d'una de les portes d'accés a una de les escales de veïns per accedir després a l'aparcament. Un cop dins, havia obert la porta del pàrquing i per accedir-hi amb una furgoneta per carregat les bicis i el ciclomotor, valorats en 1.000 euros.

La investigació va permetre als Mossos identificar el conductor de la furgoneta, un home amb deu antecedents anteriors. Alguns d'ells, per delictes contra el patrimoni. Els agents van citar el sospitós en seu policial i el van detenir. Després de declarar a comissaria va quedar en llibertat a l'espera que el citi el jutge.