Proactiva Open Arms arribarà a finals de setmana al port de Vilanova amb una campanya de sensibilització

Ports de la Generalitat i la Fundació Proactiva Open Arms han signat un conveni de col·laboració, després de diverses trobades abans de l’estiu, a través del qual l’ONG desenvolupa una campanya de sensibilització amb el vaixell Astral, destinada essencialment a sensibilitzar als escolars de primària i secundària sobre la crisi humanitària que es viu al Mediterrani. Per la seva banda, l’Administració portuària posa a disposició del vaixell Astral vuit instal·lacions portuàries, els serveis perquè atraqui el vaixell i espais dins la zona portuària per fer activitats amb els alumnes durant un mes i mig.



L’acció de Proactiva Open Arms té per objectiu promoure la participació ciutadana i fomentar una educació basada en el diàleg, la convivència i la justícia, per tal de contribuir a formar una comunitat més cívica i tolerant a través de l’educació en valors com la integració, la solidaritat i l’esportivitat, entre altres.



El gerent de Ports de la Generalitat, Joan Pere Gómez Comes, valora la participació en la campanya: “Col·laborar amb les nostres instal·lacions portuàries amb un vaixell destinat a l’ajut humanitari està sent una experiència molt positiva”.



La campanya



Proactiva Open Arms organitza en cadascun dels ports on amarra el vaixell Astral una sèrie d’activitats a terra que es complementen amb la visita del vaixell, xerrades amb vídeos de l’activitat de l’ONG a la Mediterrània i tallers adreçats a alumnes de primària i secundària per donar a conèixer la seva acció a la Mediterrània. Cada sessió tindrà capacitat per 100 alumnes i una durada d’una hora.



Ports de la Generalitat facilita un moll per a l’atrac del veler així com el subministrament de serveis en els vuit ports que visitarà el vaixell Astral. A més, Ports en col·laboració amb els usuaris dels ports facilita a l’ONG l’ús d’espais per fer divulgació de la campanya.



Mentre l’Astral és en cadascun del ports els ciutadans que ho desitgin poden visitar el vaixell en la franja horària següent:



Matí: 10.00 - 13.00 hores

Tarda: 16.30 - 20.00 hores



Itinerari, calendari i horari



El vaixell Astral roman uns dies en cadascun dels ports, dels quals en destina dos exclusivament per a les visites escolars. El veler romandrà al port de Sant Carles de la Ràpita (Montsià) des de diumenge, 5 de novembre, fins aquest dissabte perquè els ciutadans puguin conèixer de prop la missió de Proactiva Open Arms a bord del vaixell Astral. Aquest dijous i aquest divendres ja ha rebut visites d’escolars.



Gómez Comes explica la ruta portuària de la campanya que: “es va iniciar l’1 de novembre al port de l’Ametlla de Mar (Baix Ebre), va continuar cap al port de Sant Carles de la Ràpita, on finalitza l’estada el dissabte, 11 de novembre. Després continuarà el seu itinerari cap als ports de Cambrils, Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, Blanes, Palamós i finalitza la ruta al port de Roses”.



Després d’estar als ports de l’Ametlla de Mar i Sant Carles de la Ràpita, la campanya viatjarà als ports següents:



- Cambrils (Baix camp), del 13 al 17 de novembre

- Vilanova i la Geltrú (Garraf), del 18 al 21 de novembre



- Arenys de Mar (Maresme), del 22 al 26 de novembre



- Blanes (la Selva), del 27 de novembre al 2 de desembre



- Palamós (Baix Empordà), del 4 al 9 de desembre



- Roses (Alt Empordà), de l’11 al 16 de desembre





L’itinerari de la campanya finalitzarà al port de Mallorca.