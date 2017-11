Neàpolis presenta el projecte SensorCity de senyalització turística intel·ligent a l'Smart City Expo World Congres

Neàpolis, Agència Pública d'Innovació de Vilanova i la Geltrú, presenta demà dimarts en el marc de l'Smart City Expo World Congres l'experiència pilot SensorCity desenvolupada conjuntament amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament i amb el suport i finançament de la Diputació de Barcelona. La presentació es farà com una de les activitats programades dins l'estand que la Diputació de Barcelona té en aquest certamen.

La project manager de l'Agència Pública d'Innovació Local, Ester Toledo, i Albert Ferrando, un dels directors de Spotlio, l'empresa amb base a Neàpolis que ha gestionat tot el suport logístic i tecnològic per a la prova pilot de SensorCity, seran els encarregats de presentar els resultats del projecte, que va possibilitar explorar les potencialitats de la senyalització turística intel·ligent a partir de l'ús de la tecnologia dels beacons.

El projecte SensorCity té com a objectiu implicar els establiments d'hostaleria i restauració, comerços locals i establiments d'oci així com museus i equipaments culturals públics i privats per oferir una oferta conjunta d'iniciatives i activitats així com productes i serveis de qualitat i proximitat. Es tracta de canalitzar i fer arribar aquesta informació i ofertes als telèfons mòbils dels visitants i turistes i també a la població autòctona que també en pot ser beneficiària de les ofertes.

Els beacons són dispositius que interactuen amb els smartphones i envien volums reduïts de dades i informació quan els usuaris circulen vora els establiments que participen en la experiència. Actuen doncs com una balisa que és capaç d'oferir informació i dades en temps real i canalitzar-les a través de una aplicació mòbil. En el cas del projecte SensorCity la informació emesa per aquests dispositius es canalitzava a través de l'aplicació Vilanova+. La prova es va desenvolupar durant l'estiu del 2016 en establiments públics i privats de la façana marítima de Vilanova i la Geltrú amb especial èmfasi sobre establiments amb el segell de destinació turística familiar.