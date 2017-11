19 hospitals de dia de tot Catalunya es reuneixen a Sitges per analitzar el seu funcionament

19 hospitals de Catalunya van participar en la I Jornada “Com funcionen els hospitals de dia de crònics: un punt de trobada”, organitzada pel Consorci Sanitari del Garraf (CSG) el dia 7 de novembre a Sitges.



Els hospitals de dia són equipaments destinats a l’atenció de persones amb malalties majoritàriament cròniques (respiratòries, cardíaques, hepàtiques, diabètics, hipertensió...entre d’altres), que ofereixen assistència de qualitat en règim ambulatori, és a dir, sense necessitat d’ingressar el pacient.



La Dra. Helena Camell, cap de Servei de Medicina Interna del CSG, va ser l’encarregada de realitzar la inauguració de la Jornada. Durant el seu discurs de benvinguda va explicar que l’objectiu de l’acte era “crear un fòrum per compartir idees i experiències, per tal de poder seguir oferint la millor qualitat assistencial als pacients dels Hospitals de Dia”.



El Dr. Xavier Corbella, Cap de Servei de Medicina Interna de l’Hospital Universitari de Bellvitge, va realitzar la conferència inaugural en la que va incidir en què “la crisi econòmica i l’increment de l’esperança de vida de la població han fet que neixin equipaments alternatius a l’hospitalització com ara els hospitals de dia, entre altres. Les dades demostren que funcionen bé, i que són i seran una gran aportació al sistema sanitari”. El Dr. Corbella també va ressaltar que el nostre país és pioner en aquest camp.



Seguidament el Dr. Daniel Huertas, metge pneumòleg del CSG amb una llarga experiència en un Hospital de Dia de Pneumologia, va realitzar una conferència sobre el maneig integral dels malalts amb malaltia pulmonar obstructiva crònica (MPOC).



Durant la segona part de la jornada, professionals del Consorci Sanitari del Garraf i de l’Hospital de Sant Pau, van realitzar dues ponències explicant el funcionament dels seus Hospitals de Dia.



Per finalitzar la jornada, el Dr. Xavier Corbella, va moderar un debat en el que tots els professionals presents van poder exposar les seves experiències, dubtes i aclariments



La Dra. Helena Camell, es mostra molt agraïda per l’èxit de participació , “fins ara no existia cap fòrum en el que els professionals que treballen en els hospitals de dia poguessin compartir les seves experiències, per aquest motiu hem creat aquesta jornada. La satisfacció tramesa pels assistents assegura que realitzarem una segona edició l’any vinent”.