La lluita contra les agressions i abusos sexuals centrarà el Dia internacional per eliminar la violència masclista

La lluita contra les violències sexuals centrarà la commemoració del Dia internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones, el 25 de novembre. L'Institut Català de les Dones (ICD) promou una acció de sensibilització a través de les xarxes socials amb el lema 'Per una Catalunya lliure de violències sexuals. #JoTambé', que té per objectiu acompanyar i posar en valor la iniciativa de moltes dones a nivell internacional que han fet un pas endavant i s'han atrevit a denunciar públicament les violències sexuals amb l'etiqueta #MeToo. Les violències sexuals són un tipus de violències masclistes que es caracteritzen perquè s'utilitza el sexe com a forma de control i dominació contra les dones. Es tracta de l'assetjament sexual, els abusos i les agressions sexuals.

Amb aquesta acció també es vol mostrar la resposta que es posa a l'abast de les dones a través dels recursos de la Xarxa d'atenció i recuperació integral a les dones que pateixen violència masclista.

La periodista Mònica Planas ha redactat un manifest, consensuat per la Generalitat, les diputacions i les entitats municipalistes, que es llegirà en els actes institucionals que s'organitzin al voltant del dia 25 de novembre.

Acte en memòria de les dones assassinades

L'ICD organitzarà el divendres 24 un acte en memòria de les dones assassinades per violència masclista, amb la presidenta de la institució, Núria Balada, que llegirà el manifest unitari sota un llaç lila instal·lat a la façana de la institució i que ha estat confeccionat per dones dels Centres Penitenciaris Wad-Ras i Brians. Després, s'inaugurarà l'exposició 'Dones Supervivents', en què hi han participat dotze dones de l'entitat Helia Dones.

Nous material sensibilització

En el marc de la iniciativa de sensibilització 'Per una Catalunya lliure de violències sexuals. #JoTambé', l'ICD posa a disposició de la ciutadania una sèrie de nous material de sensibilització per explicar què son les violències sexuals, la causa principal i com actuar per eradicar-les. Aquest material ha estat realitzat amb la col·laboració de l'entitat experta Creación Positiva.

Les violències sexuals es poden exercir en diversos àmbits, com en el de la parella, a la feina, a les xarxes socials, a la família, al carrer i als espais d'oci, i a qualsevol edat. La causa principal de les violències sexuals és el masclisme, que vulnera els drets de les dones a viure la seva sexualitat, els seus espais i la seva vida amb llibertat i autonomia.