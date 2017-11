Detenen tres membres d'una banda albanesa que havia robat a l'Alt Penedès i el Baix Llobregat

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria de Martorell van detenir, el dimarts 7 de novembre, dos homes albanesos i una dona espanyola, entre els 19 i els 23 anys i veïns de Sant Vicenç dels Horts, com a membres d’un grup organitzat especialitzat en robatoris amb força a domicilis.



La investigació, que s’ha dut a terme durant les darreres setmanes, ha permès resoldre sis robatoris amb força interior de domicili comesos a les comarques de l’Alt Penedès i del Baix Llobregat, concretament als municipis d’Abrera, Sant Andreu de la Barca, Santa Margarida i els Monjos, Santa Coloma de Cervelló i La Granada.



Els investigadors van constatar que els sis robatoris s’havien comés amb el mateix modus operandi, durant la franja horària entre les 18 i les 21 hores, i els autors dels fets havien utilitzat els transports públics per a realitzar els seus desplaçaments.



Va ser precisament en el darrer robatori, el dia 7 de novembre al municipi de La Granada, quan els investigadors van detenir els tres presumptes autors dels fets a l’estació de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya de Martorell quan tornaven de perpetrar el robatori.



Finalment els investigadors van realitzar una entrada i escorcoll judicial en el domicili dels detinguts al municipi de Sant Vicenç dels Horts. Els agents van localitzar set rellotges d’alta gamma, algun d’ells amb el número de sèrie esborrat, i diverses peces de joieria.



Els detinguts, que formen part d’un grup criminal de nacionalitat albanesa i acumulen més de 20 detencions per robatoris amb força a l’interior de domicili, van passar a disposició del jutjat en funcions de guàrdia on el jutge va decretar la seva llibertat amb càrrecs.