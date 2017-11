Joves del Garraf preparen una acció teatral sobre els refugiats

Dissabte passat, els alumnes del curs de teatre social, que impulsa el Consell Comarcal del Garraf, van participar en una visita guiada de l’exposició “Refugiats per què?” i en una trobada amb Shadh Zaroor, estudiant d’arquitectura i activista d’origen sirià, com a part de la preparació d’una acció teatral sobre els refugiats.



Jordi Armadans, director de FundiPau, va iniciar la visita guiada a l’exposició destacant que 1’377.834 persones van arriscar la vida creuant la Mediterrània entre 2015 i 2016 i es van trobar amb una “insuficient i insolidària” reacció d’Europa, que ha respost amb restriccions per a accedir al territori i augmentant els controls fronterers. Armadans també va explicar algunes de les causes que obliguen a milions de persones a fugir de casa seva: l’increment dels conflictes armats -que han passat de 23 a 33 en 10 anys-, l’alt nivell de mortaldat d’aquests conflictes, les lluites pel control del poder i el comerç d’armes, entre d’altres. Finalment, el director de FundiPau va recalcar la necessitat d’acollir les persones refugiades i de prevenir les guerres abans que esclatin.



Tot seguit, Shahd Zaroor va explicar als joves la situació que es vivia al seu país durant la revolució, quan “el poble va sortir al carrer per demanar llibertat i dignitat de forma pacífica i el règim va respondre amb bombardejos indiscriminats”. Zaroor es va fer voluntària de la Mitja Lluna Vermella per ajudar als ferits, però la guerra es va agreujar i va haver de fugir de Síria. Actualment ella viu amb la seva família a Barcelona, en règim de protecció subsidiària, i estudia arquitectura amb la idea de contribuir a la reconstrucció de la seva ciutat, Homs, quan pugi tornar al seu país.



Aquesta activitat està emmarcada dins el curs de teatre social, que es va iniciar el passat 21 d’octubre amb la coordinació de l’Aula d’Activitats Teatrals “Tracart” i la participació de 16 joves de diversos municipis de la comarca. Durant les sessions formatives es treballen temes com les similituds i les diferències entre persones, les migracions i el refugi, la imatge d’Europa des de dins i des de fora, entre d’altres. Al final del procés es construirà col·lectivament una acció teatral sobre els refugiats.



El Consell Comarcal del Garraf posa a disposició dels ajuntaments, centres educatius, biblioteques, centres cívics i entitats de la comarca el préstec de l’exposició “Refugiats, per què?”, realitzada per FundiPau. L’exposició es pot sol·licitar omplint el formulari publicat al web http://www.ccgarraf.cat. Aquestes accions formen part del Programa Garraf per la Pau, que desenvolupa el Consell Comarcal del Garraf, amb el suport de la Diputació de Barcelona.