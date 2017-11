Detingut després d'intentar vendre el botí d'un robatori en un bar de Vilanova

La policia local de Vilanova ha detingut aquest dissabte un home que havia intentat vendre el botí d'un robatori en un bar de la ciutat. Es dóna la circumstància que el mateix individu va ser traslladat a l'hospital pels agents en estat d'embriaguesa i amb ferides a la cara i mans. Arran de la investigació, els Mossos el relacionen també amb un altre robatori que va tenir lloc dimecres passat en un establiment de la carretera de l'Arboç.

Dissabte a les 20.11 hores, la Policia Local va detenir un home per un presumpte delicte de furt, acusat de sostreure una càmera fotogràfica i un ordinador de dins un establiment de venda de vehicles del carrer de Josep Coroleu. La detenció es va produir gràcies, en primer lloc, a un avís per part de clients d'un bar del carrer Bailèn que van observar com l'autor del furt estava intentant vendre el material sostret entre els presents. La coincidència del material va permetre als agents relacionar els fets.

La segona circumstància que va ajudar en la detenció va ser que l'home havia estat traslladat una estona abans a l'Hospital de Sant Antoni per una patrulla d'agents, en haver-lo trobat en estat d'embriaguesa i lesions a la cara i mans. Aquest fet va permetre la seva localització.

Posteriorment, Mossos d'Esquadra van notificar que el detingut havia estat identificat per les càmeres de seguretat com a autor d'un furt realitzat la matinada de dimecres en un establiment situat a la carretera de l'Arboç. Els fets van passar a les 04.33 hores i segons les patrulles desplaçades el presumpte autor van accedir a l'interior de l'establiment trencant un dels vidres, enduent-se el calaix de la caixa registradora amb la recaptació.