Presó per als tres autors d'un robatori amb força a Sant Jaume dels Domenys

El jutge ha enviat a presó tres homes a qui els Mossos d'Esquadra del Vendrell van detenir dijous passat com a presumptes autors d'un robatori amb força a Sant Jaume dels Domenys (Baix Penedès). Es tracta de tres veïns de Calafell de 52, 27 i 21 anys, que la policia va enxampar quan acabaven de cometre els fets. Aquella mateixa tarda, un veí de Sant Jaume va veure com un home mirava l'interior d'una casa amb una llanterna i, en adonar-se que era observat, va fugir en un vehicle. Aquest veí, però, va avisar els Mossos, que van utilitzar un cotxe no logotipat per fer una recerca del vehicle fugit. Finalment, el van localitzar circulant per una carretera local de la zona i el van aturar a l'altura del Vendrell.

Dins el cotxe viatjaven tres homes, dos dels quals guardaven un televisor de 55 polsades al seient del darrere. Durant l'escorcoll, els agents van trobar diversos rellotges, joies i eines utilitzades en robatoris amb força, com tornavisos, llanternes i guants. Mentre es feia aquest escorcoll, una altra patrulla dels Mossos inspeccionava la casa de Sant Jaume dels Domenys, on va constatar que hi havia espais regirats i que diverses persianes i finestres havien estat forçades. Per aquest motiu van detenir els tres individus, els quals sumaven 19 antecedents, de manera que el jutge els va enviar a presó.