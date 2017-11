Els antifeixistes jutjats per agredir neonazis a Sants neguen els fets, però una testimoni identifica una acusada

Els sis joves antifeixistes jutjats per agredir vuit membres de l'extrema dreta al barri de Sants el 12 d'octubre del 2013 han negat aquest dimecres la seva participació en els fets, tot i que no han donat gaires detalls sobre possibles coartades. No obstant això, una de les noies que era amb el grup d'ultres ha identificat clarament la única dona acusada. Els acusats s'enfronten a penes que sumen 15 anys de presó per lesions amb les agreujants de disfressa, abús de superioritat i motivació ideològica.

Els fets van tenir lloc a primera hora de la tarda, quan alguns manifestants d'ultradreta eren a la terrassa d'un bar de Sants. Al cap de poc van aparèixer una quinzena d'antifeixistes tapats, suposadament procedents de Can Vies, que els van apedregar i agredir amb pals i altres objectes, causant-los talls i contusions al cap o les mans.

Tots sis acusats han decidit respondre només a les seves respectives defenses, i ho han fet de forma breu, sense donar massa detalls. Tots han dit que no tenen res a veure amb els fets, que no havien estat a Can Vies i que quasi no es coneixien entre ells. Han criticat que durant els 4 anys d'instrucció se'ls hagi prohibit anar a manifestacions públiques i que els Mossos els fotografiessin tatuatges per tal d'incriminar-los, així com que els detinguessin directament sense haver-los citat prèviament a comissaria. Un d'ells ha dit fins i tot que aquell dia era a Vilanova i la Geltrú i un altre ha dit que "aquell dia no estava per agressions, més aviat per descansar".

Dels membres ultradretans que eren al bar han declarat alguns que van rebre cops i altres que només els van veure. Tots han coincidit en dir que l'atac va ser sobtat i ràpid, sense provocació prèvia , amb llançament de pedres, mahons i altres objectes, i cops amb pals o cadires del bar, entre altres. De fet, l'establiment va quedar força danyat. Les víctimes també van rebre insults i amenaces de mort com 'us matarem, nazis, fatxes de merda', tot i que portaven banderes espanyoles però estaven plegades.

Una de les noies que ha declarat ha identificat sense cap dubta la única acusada, de qui ha dit que el 2013 portava el cabell més curt. La resta de testimonis no han pogut identificar a cap dels acusats ni cap agressor, ja que han explicat que anaven amb caputxes o la cara tapada. Només un ha dit que hi havia un 'punk' amb una cresta rossa. Diversos testimonis han coincidit en dir que l'atac va ser per odi i amb la intenció de fer-los molt mal o fins i tot matar-los. Una veïna que era damunt del bar ha descrit els fets de forma semblant.

En la seva qualificació provisional, la fiscalia assegura que després de la manifestació feixista a Montjuïc els ultradretans es van dissoldre i alguns d'ells van anar a dinar en bars i restaurants del barri de Sants. Per la seva banda, alguns antifeixistes, després de manifestar-se des de la plaça de Sants fins a la plaça Universitat, van tornar al centre social okupat de Can Vies, al mateix barri de Sants.

Cap a les 15.45 hores, un usuari de Twitter va dir que hi havia una "dotzena de nazis" a la terrassa d'un bar de la Carretera de la Bordeta, a Sants, al costat de l'institut Lluís Corominas, i recomanava "molt de compte". Cap a les 16.15 hores, els sis acusats i una desena de persones més van sortir de Can Vies, alguns encaputxats i altres amb la cara tapada, vestides de negre, i es van dirigir al bar indicat. En un "atac ràpid i contundent" amb puntades de peu, maons, pals, cadenats, pedres, cadires, taules i una navalla van agredir almenys vuit neonazis a més d'insultar-los. Els agredits portaven la samarreta de la selecció espanyola de futbol i havien participat en la manifestació de Montjuïc.

Sis víctimes van patir ferides moderades al cap i extremitats, amb talls i contusions que van requerir punts de sutura, però cap ingrés hospitalari. Els danys causats al bar ascendeixen a 1.200 euros.

Per tot això, la fiscalia els acusava inicialment de tres delictes de lesions amb instrument perillós, un delicte de danys i tres faltes de lesions amb les agreujants d'abús de superioritat, disfressa i discriminació per motius ideològics. El ministeri públic demana 15 anys de presó, 9.720 euros de multa i cinc anys de prohibició d'acostament o comunicació amb les víctimes, a més d'indemnitzacions a les víctimes per les lesions i els danys morals que sumen un total de 22.540 euros i els 1.200 euros pels danys causats al bar. A banda, la causa es va arxivar contra dos acusats més per falta de proves.

L'Àrea d'Informació dels Mossos d'Esquadra va investigar els fets i el 27 de gener del 2014 el Jutjat d'Instrucció número 19 de Barcelona va autoritzar l'entrada i registre a Can Vies. Allà s'hi va trobar una maça de correfoc, una quinzena de pals de fusta, una barra de ferro, esprais d'autodefensa, dues pistoles neumàtiques, una navalla, un cadenat, una caixa de plàstic amb maons, rajoles i pedres, una llança, una fona, una destral i dues cadenes metàl·liques, entre altres. També va ser intervingut material de propaganda com un dossier titulat 'La nova guerrilla urbana anarquista' i adhesius contra els nazis, així com tres banderes espanyoles i tres de la Falange que haurien sostret als seus rivals ideològics.

Justament, la investigació dels Mossos ha estat molt qüestionada per les defenses. Asseguren que els seguiments i gravacions que van fer als sospitosos no estaven autoritzats judicialment, així com tampoc les gravacions telefòniques. També han posat en dubte les pericials fisionòmiques dels detinguts i el fet que els fessin fotografies de tatuatges sense el permís dels seus advocats. Per últim, han criticat la custòdia d'algunes de les proves. Per tot això, han demanat l'anul·lació de la causa i d'aquestes proves.

El fiscal ha criticat la "deslleialtat" processal de les defenses, per no fer aquestes al·legacions durant la instrucció de la causa, sinó justament el dia que comença el judici. El magistrat ha decidit tirar endavant el judici i valorar les proves en el seu moment. El judici continuarà els propers 22 i 29 de novembre.

Els acusats han comptat amb el suport d'algunes desenes de membres del moviment antifeixista que han desplegat una pancarta davant de la Ciutat de la Justícia amb el lema 'Totes som antifeixistes'. El magistrat ha intentat que víctimes i acusats no es trobessin pels passadissos.