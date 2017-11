El bus nocturn tindrà parada a l'hospital de Sant Camil, que també renovarà els seus ascensors

La Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf ha celebrat aquest dimarts una nova reunió de treball. L'objectiu ha estat fer seguiment de les reivindicacions traslladades el març passat al conseller de Salut de la Generalitat, així com informar de l'estat dels tràmits per fer efectiva la fusió dels consorcis sanitaris del Garraf i l'Alt Penedès.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, va informar dels compromisos de la Generalitat de Catalunya pel que fa a les demandes de la Plataforma. En primer lloc, pel que fa a la petició d'una parada de bus nocturn a l'Hospital de Sant Camil, el Departament de Territori i Sostenibilitat ha respost afirmativament. S'incorporarà una nova parada del servei nocturn Barcelona-Vilanova N-30, una proposta que s'està analitzant tècnicament amb la idea que entri en funcionament en els propers mesos.

En contactes recents amb la Conselleria de Salut, l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú també ha obtingut el vist-i-plau a la demanda de renovació dels ascensors de Sant Camil. Es preveu que aquesta actuació s'inclogui en els pressupostos de la Generalitat 2018. Segons va explicar Neus Lloveras, la fusió de consorcis sanitaris en un, que dependrà directament del CatSalut, facilita que el Departament de Salut pugui incloure-ho en la seva previsió d'inversió.

Així mateix, quant a la possibilitat d'ampliar l'horari d'obertura dels Centres d'Atenció Primària de la comarca, el Departament de Salut ha elaborat el Pla Nacional d'Urgències de Catalunya (PLANUC), que conté una diagnosi dels serveis d'urgències del país. Aquest és un pas previ, segons va traslladar Neus Lloveras, perquè ara es desenvolupi el desplegament territorial, que ha de preveure les necessitats locals. Així mateix, Lloveras va informar del resultat positiu del pla de xoc per reduir les llistes d'espera que s'ha aplicat aquest any als centres del Consorci Sanitari del Garraf. Es preveu que les llistes d'espera estiguin al dia en acabar aquest any.

Fusió dels consorcis sanitaris

La reunió va servir també per informar als membres de la Plataforma sobre l'estat de la integració del Consorci Sanitari del Garraf en el Consorci Sanitari de l'Alt Penedès i Garraf, que es preveu que sigui efectiva a partir de l'1 de gener de 2018. El nou ens gestor estarà format per 13 membres, 7 dels quals seran representants de la Generalitat, 3 de la comarca del Garraf i 3 de l'Alt Penedès. Concretament, els del Garraf seran l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes i el Consell Comarcal del Garraf.

La Plataforma per la Sanitat Pública del Garraf és una organització constituïda fa just un any, integrada per administracions, entitats i agents socials, amb la finalitat de vehicular una veu unitària en les reclamacions sanitàries de la comarca.