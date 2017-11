Ingressen a presó dos homes detinguts per robatoris en domicilis de Vilanova i la Geltrú

Els Mossos d’Esquadra de la comissaria del Garraf van detenir el dijous 9 de novembre tres homes, de 45, 39 i 32 anys, de nacionalitat romanesa i amb domicili desconegut com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a interior de domicili en grau de temptativa, a Vilanova i la Geltrú.



Les detencions es van fer gràcies a la col·laboració ciutadana, concretament d’un veí que va alertar telefònicament de l’actitud sospitosa de tres homes que estaven accedint a diversos portals de pisos de la zona.



Immediatament els agents es van adreçar al lloc i van localitzar a tres persones que coincidien plenament amb la descripció aportada pel testimoni i els van identificar. Així mateix, els agents van comprovar que els marcs d’algunes portes d’accés als blocs de pisos presentaven marques de forçament fets probablement amb una palanca.



Durant l’escorcoll els agents van localitzar diversos estris susceptibles de ser utilitzats per forçar portes d’habitatges, una clau de porta manipulada, utilitzada habitualment en robatoris amb força a domicilis i un joc de claus d’un immoble.



Davant les evidències els agents van detenir els tres homes per una temptativa de robatori amb força a interior de domicili.



El dia següent, mentre els tres arrestats es trobaven en disposició judicial, els investigadors van tenir coneixement que, hores abans a la seva detenció, s’havia produït un robatori amb força a interior de domicili al municipi de Vilanova i la Geltrú. Els autors s’havien endut diners en efectiu i una còpia de les claus de l’immoble i la porteria.



Gràcies a les gestions d’investigació, els investigadors van constatar que es tractava dels mateixos individus. Cal esmentar que els agents van comprovar in situ que el joc de claus intervinguts als detinguts corresponien al joc de claus sostretes en el domicili violentat, motius pels quals també van quedar detinguts per aquest robatori.



Els detinguts van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l’ingrés a presó de dos dels arrestats i la llibertat amb càrrecs del tercer.