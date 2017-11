L'IEP fa una mirada antropològica per deixar constància de la comunitat LGTBI de Sitges en el segle XXI

Sitges ha acollit la presentació de la recerca sobre la comunitat LGTBI de Sitges. L’estudi l’han realitzat els antropòlegs Josep Puigbó, Pablo Tardío i Hèctor Ortega (Projecte d’Investigació Lakatos en Antropologia – PILA) dins el marc de l’Inventari del Patrimoni Cultural i Immaterial del Penedès, que està realitzant l’Institut d’Estudis Penedesencs. L’acte, celebrat divendres passat al Centre Cultural Miramar, va permetre donar a conèixer directament aquest col·lectiu els resultats del treball de camp, realitzat durant el 2016 i el 2017 amb l’associació Gay Sitges Link, perquè poguessin fer més aportacions. La recerca ha permès documentar algunes de les dimensions del patrimoni i la sociabilitat de la comunitat LGTBI a Sitges.



La coordinadora del projecte d’Inventari del patrimoni cultural i immaterial del Penedès, Àngels Travé, assegura que “l’elaboració d’aquesta fixta d’inventari tot just s’ha posat en marxa i que no és una recerca històrica sinó una mirada antropològica que servirà per deixar constància de la comunitat LGTBI de Sitges en el segle XXI. L’inventari consta de set categories entre les quals destaquen: la llengua, els actes festius, els coneixements vinculats a la natura o les tècniques artesanals i tradicionals com la pesca o la verema. La documentació serà accessible properament a través del web del Patrimoni Immaterial del Penedès http://immaterialpenedes.cat



En la mateixa trobada, també es va fer la presentació per part dels antropòlegs del Projecte d’Investigació Lakatos en Antropología –PILA, d’una eina innovadora de tractament del patrimoni LGTBI de Sitges: l’e-SPACIO. Aquesta aplicació per a telèfons intel·ligents permetrà mitjançant les noves tecnologies que la pròpia comunitat pugui participar en la creació i gestió del patrimoni LGTBI de Sitges. De moment, l’app només està disponible per a Android, però properament ho estarà per al sistema IOS.

La regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell, assegura que “des del servei d’Igualtat i Inclusió de l’Ajuntament de Sitges es vol donar suport a totes aquelles iniciatives que treballen pels valors culturals i socials de cohesió i tolerància. Mireia Rossell ha agraït la recerca perquè “la cultura i la història de Sitges està molt lligada al col·lectiu LGTBI i forma part de la nostra identitat. Pensar en la trajectòria cultural de Sitges i no pensar en la presència d’aquest col·lectiu no és possible”.

La recerca sobre la comunitat LGTBI de Sitges forma part de l’Inventari del Patrimoni Cultural Immaterial del Penedès, a l’àmbit territorial de la Vegueria Penedès, un projecte d’identificació, recerca, difusió i promoció dels elements que es manifesten a les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i part meridional de l’Anoia. L’Inventari, impulsat per l’Institut d'Estudis Penedesencs, compta amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Ramon Muntaner, la Diputació de Barcelona, la Diputació de Tarragona, l'Obra Social "La Caixa" i els Consells Comarcals de la Vegueria Penedès.