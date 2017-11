Francesc Torres vol ''descentralitzar'' la UPC i treballar perquè els graduats puguin exercir a Catalunya

Després de guanyar per un marge molt ajustat, Francesc Torres encara el seu mandat com a rector de la UPC basant-se en tres línies d'actuació: la descentralització de la universitat, l'impuls a la recerca i la millora de les relacions amb el teixit productiu que faciliti que els graduats no hagin de marxar a l'estranger per tenir ''una feina digna''. En declaracions a l'ACN, Torres s'ha mostrat convençut que es podrà treballar ''amb concòrdia'' perquè no han estat unes eleccions polaritzades. Un dels reptes que compartien amb la candidatura del fins ara rector, Enric Fossas, era la necessitat de potenciar polítiques que facilitin la transferència de coneixement dels docents més experimentats.

En aquest sentit, tot i reconèixer que solucionar el relleu generacional que ha suposat la crisi i la limitació de les taxes de reposició és un tema que s'ha d'abordar des de polítiques més generals, Torres considera que des de la UPC es pot treballar perquè la jubilació dels docents més experimentats no suposi ''una pèrdua de patrimoni''. Només posar ''el problema sobre la taula'' ha dit Torres, ja implica començar a treballar per millorar aquesta transferència de coneixement entre el personal més ''sènior'' i els més joves. En aquest sentit, destaca que s'han de fer polítiques per garantir una ''transició'' i una transferència d'aspectes importants com són l'agenda de contactes, el coneixement i el patrimoni almenys uns anys abans de la data de jubilació. ''La UPC no són les parets'', han conclòs Torres, sinó ''les persones'' i per tant, si aquest patrimoni marxa és ''irrecuperable''.

Torres, que s'ha imposat a Fossas amb el 50,23% dels vots, una victòria molt ajustada, ha destacat que la campanya electoral no ha estat polaritzada i per tant, espera poder treballar amb ''concòrdia'' amb tots els col·lectius que facilitaran una tasca en favor de la UPC. Tal i com ja va anunciar durant la campanya electoral, Torres vol ''descentralitzar'' la universitat i recuperar el ''caràcter federal'' dels seus inicis, potenciant la marca de cada escola. També vol treballar per millorar la recerca i la transferència de coneixement i a la vegada, establir nous contactes amb el teixit productiu que permetin als graduats, trobar una feina ''digna'' a Catalunya i no haver de marxar a treballar a l'estranger.

La proclamació definitiva del nou rector serà el proper 21 de novembre.