Detenen tres homes quan robaven en una casa de Segur de Calafell

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimarts a la nit tres homes com a presumptes autors d'un robatori amb força en una casa de Segur de Calafell, nucli del terme municipal de Calafell (Baix Penedès). Es tracta de tres joves de 23, 27 i 29 anys, un d'ells amb veïnatge a Barcelona i els altres dos sense domicili reconegut, que van ser enxampats gràcies a l'avís d'un veí de la casa on estaven robant. Aquest home havia escoltat una trencadissa de vidres i en breu van arribar les patrulles de la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que van localitzar un individu amb un tornavís a la mà a la zona del jardí. Tot i que va mostrar resistència, la policia el va detenir i va comprovar que els accessos a la casa estaven forçats. Dins l'immoble, els agents van trobar dos homes carregats amb motxilles, que van intentar fugir sense èxit.

Dins les motxilles, la policia va localitzar diverses eines per cometre robatoris i també els objectes que acabaven de robar, com una taula d'efectes de so, comandaments electrònics i una màquina d'afaitar. Els detinguts, dos d'ells amb tres antecedents policials cadascun, van passar a disposició judicial i el magistrat en va decretar la llibertat amb càrrecs.